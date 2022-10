Las personas podrán ser testigos del segundo y último eclipse solar de este 2022 el próximo 25 de octubre, pues el sol se verá en forma de medialuna al ser cubierto por la Luna, de acuerdo a la información de la NASA.

El eclipse parcial de Sol, comenzará el 25 de octubre a las 3:58 a.m. y tendrá su punto máximo a las 6:00 a.m., para después comenzar a descender a las 8:02 a.m., según la información de diversos centros astronómicos.

Un eclipse sucede cuando un planeta o una luna se cruzan con el camino de la luz que emite el Sol. Sin embargo, durante los eclipses parciales, la Luna no es capaz de alinearse perfectamente para cubrir toda la luz solar y el fragmento del diámetro solar cubierto por la Luna, dependerá del lugar en el que se observe, según Marca.

¿CÓMO VER EL ECLIPSE SOLAR?

Existen diversas formas que te permitirán ver en vivo este gran fenómeno astronómico. Estos son los sitios que habilitarán una trasmisión especial por el eclipse solar:

Nasa TV en Youtube.

en Youtube. Virtual Telescope .

Time and Date (recientemente habilitado).

(recientemente habilitado). Cosmosapiens.

¿DÓNDE SE VERÁ EL ECLIPSE SOLAR?

Este fenómeno sólo podrá ser visible desde los siguientes lugares: