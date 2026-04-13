¿Todo tiene su final? Con un mensaje de intriga en redes sociales, Disney+ anunció la fecha de estreno de la nueva temporada de “El encargado”, la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella. También compartió el tráiler oficial.

Estrenada en 2022, “El encargado” cuenta la historia de Eliseo Basurto, una especie de ‘conserje’ o ‘portero’ de un edificio ubicado en la zona de clase media de Buenos Aires, Argentina.

A lo largo de sus dos temporadas, hemos visto cómo los vecinos se partían, algunos a favor de que Basurto siga en funciones, y otros en contra, buscando sacarlo de su puesto a cómo dé lugar.

La serie cuenta en su elenco con actores de la talla de Gabriel ‘Puma’ Goity, Pochi Ducasse, Darío Barassi, Gastín Cocchiarale, entre otros.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA TEMPORADA?

La nueva temporada de “El Encargado” se estrenará el 1 de mayo vía Disney+.

Cabe indicar que en los últimos días se anunció que la misma casa de Streaming viene produciendo un spin off vinculado a Zambrano, el amargado y calculador vecino del edificio que intrepreta Gabriel Goity. Aún no hay fecha de emisión.

EL TRÁILER DE LA NUEVA TEMPORADA DE “EL ENCARGADO”

El tráiler de la nueva temporada muestra una lucha feroz de Zambrano por sacar del edificio a Eliseo Basurto.