Hoy los peruanos experimentan variabilidad climática, y con miras al 2026, el Senamhi continúa emitiendo avisos mediante los cuales se brinda información detallada, y referente a la manifestación de bajas temperaturas nocturnas en plena primavera. Ad portas de la llegada de un nuevo verano, dicha entidad de Gobierno lanza advertencia entorno a las condiciones previstas para Lima, y hacia fines de año pronosticando frías sensaciones térmicas pese a la proximidad de la temporada estival.

LIMA REGISTRARÁ DESCENSO DE TEMPERATURAS DURANTE LAS NOCHES DE ESTAS FECHAS EN 2025, SEGÚN SENAMHI

De manera periódica, el gobierno peruano mediante el Senamhi, hace uso de sus redes sociales y plataformas oficiales para brindar información referente al clima, y en esta oportunidad dando a conocer que entre el 11 y 16 de diciembre, la costa experimentará descenso de las temperaturas durante las noches.

Hacia fines de año, y con la llegada del nuevo verano, los limeños también gozarán de brillo solar por las tardes, sin embargo, las “madrugadas serán más frías y la sensación térmica disminuirá” desde Piura hasta Ica producto del siguiente motivo:

“Este descenso de las temperaturas nocturnas se debe a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur”.

Dichos factores terminarían generando el incremento de la nubosidad en las primeras horas de la mañana, y asimismo las condiciones más frías durante la madrugada, según lo explican especialistas del Senamhi que precisamente pronostican su ocurrencia entre el 11 y 16 de diciembre 2025, y bajo temperaturas mínimas inusuales para la época.

LAS TEMPERATURAS NOCTURNAS PREVISTAS POR EL SENAMHI PARA REGIONES DE LA COSTA PERUANA ENTRE EL 11 Y 16 DE DICIEMBRE

Entre 13 °C y 17 °C en Piura

Entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque

Entre 16 °C y 13 °C en La Libertad

Entre 14 °C y 17 °C para Áncash

Entre 14 °C y 17 °C en Lima

Entre 12 °C y 15 ° C para Ica

Entre 15 °C y 18 °C para distritos de Lima Metropolitana

¿CUÁNDO COMIENZA LA ESTACIÓN DEL VERANO 2025 EN PERÚ?

Vuelve a llegar un nuevo fin de año sobre territorio peruano, y junto a ello una temporada donde el sol empieza a manifestarse de manera más intensa, y se presenta un incremento de radiación UV que le pone fin a la primavera.

El Senamhi dio a conocer que entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre, Lima Metropolitana, por ejemplo, experimentaría cielo cubierto y lloviznas ligeras, siendo la costa una de las 3 regiones naturales del país donde el verano 2025 estará iniciándose oficialmente el 21 de diciembre.

Culminando la primavera, los rayos solares se acentuarán sobre territorio peruano, y desde dicha fecha, y a partir de las 10.03 de la mañana, llegando a sofocarnos hasta el comienzo del otoño 2026 proyectado para fines del mes de marzo.

LOS TIPOS DE PRENDA QUE PUEDES USAR PARA CONTRARRESTAR EL CALOR DE VERANO

Hacia fines de diciembre, el duodécimo y último mes del año, la costa peruana ya registra altas temperaturas, según lo refiere el Senamhi como entidad que de manera periódica se encarga de brindarnos recomendaciones a fin de afrontar la llegada del verano, y entre las cuales resalta el uso de ropa ligera.

Al respecto, y considerando la explicación brindada por parte de especialista, resulta importante destacar al algodón como tejido de prenda que puede mantenerte fresco durante verano, así como el lino gracias a su capacidad termorregulable que tiende a adaptarse a la temperatura ambiental.

La ola de calor propiciada por altas temperaturas nocturnas y anualmente, debe hacernos tomar medidas preventivas donde el uso de ropa con colores claros, por ejemplo, también puede permitirnos afrontarla de mejor forma, tratando de evitar materiales como el nylon o poliéster.

Con respecto a las prendas más frescas y recomendadas por parte de especialistas, podemos además resaltar a aquellas camisas, polos o vestidos de seda cuyas características de ligereza y agradables al tacto terminan repercutiendo favorablemente en nuestro organismo durante temporada de verano.