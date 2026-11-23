En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando fuertes temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes durante este fenómeno, el Ministerio de Educación (Minedu) señaló que el inicio del Año Escolar 2027 podría realizarse de manera virtual, dependiendo de las condiciones que se presenten en ese momento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS CLASES VIRTUALES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2027?

Ante la intensidad que se espera del Fenómeno El Niño para el próximo año, el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Luis Alemán, explicó que el inicio del Año Escolar 2027 podría experimentar cambios en la modalidad de enseñanza en algunas regiones del país. Para ello, el Minedu, en coordinación con los gobiernos regionales y las direcciones regionales de Educación, evaluará previamente las condiciones de la infraestructura escolar y los posibles daños ocasionados por las lluvias y precipitaciones, a fin de determinar si existen garantías para desarrollar clases presenciales.

En su defecto, las autoridades implementarían la modalidad virtual, aunque no se ha determinado si todas las instituciones educativas ejecutarán esta medida. “Eso se tendrá que evaluar en su oportunidad: qué tanto es la afectación de la infraestructura educativa, qué tanto es la afectación en la región correspondiente, y se determinará, en coordinación con los gobiernos regionales, en coordinación con la Dirección Regional de Educación, si es oportuno el inicio del año escolar de manera presencial o tendría que tomarse la medida de que sea de manera virtual”, anunció Alemán.

¿CUÁLES SON LAS PROYECCIONES DE LA NOAA PARA EL FENÓMENO EL NIÑO EN 2027?

En su reporte del 12 de noviembre, la NOAA advirtió que existe más de un 79 % de probabilidad de que Fenómeno El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte durante el primer trimestre de 2027. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que las temperaturas oceánicas comenzarían a descender gradualmente desde inicios del otro año. Es decir, entre enero y marzo, la probabilidad de que el evento continúe alcanza el 100 %, aunque su intensidad empezaría a disminuir. Para el periodo de febrero a abril, la categoría moderada sería la más probable, con un 49 %.

En tanto, entre marzo y mayo, la probabilidad de que El Niño persista descendería al 80 %, mientras que existiría un 53 % de posibilidades de que alcance una intensidad débil. Asimismo, la NOAA pronostica que el Pacífico ecuatorial central retornaría a condiciones neutras entre abril y junio del próximo año, con una probabilidad del 61 %. Para identificar esta fase, el organismo americano utilizó el índice RONI, cuyos valores deben ubicarse entre −0,5 °C y +0,5 °C. En cambio, el Enfen prevé que esta transición se concrete en junio de 2027, según su reporte del 13 de noviembre, conforme comparte La República.

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