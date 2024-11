Es oficial. Stray Kids, una de las más exitosas agrupaciones del K-Pop a nivel global, confirmó su llegada al Perú como parte de su gira mundial titulada <dominATE>. La banda surcorana conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N. también llegará a ciudades como Santiago, Río de Janeiro, Ciudad de México y São Paulo, ofreciendo un concierto inolvidable en los estadios más icónicos de la región.

La promotora oficial del espectáculo en el país, Live Nation Perú junto con JYP Entertainment, anunciaron la noticia en sus redes sociales oficiales y más de un fanático reaccionó emocionado. En Perú, miles de fans se preparan para comprar sus entradas y así disfrutar en vivo de éxitos como “God’s Menu” “MANIAC” y “Back Door. Para que no te pierdas de este momento histórico, a continuación te contamos los detalles del show confirmado en Lima.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL CONCIERTO DE STRAY KIDS EN LIMA?

La banda Stray Kids confirmó su llegada a Perú para el 2025. / ANDREW KELLY

Los miembros de la banda Stray Kids pisarán por primera vez suelo peruano como parte de su gira mundial ‘dominATE’. El tan esperado concierto se realizará el miércoles 9 de abril de 2025 en el Estadio San Marcos, y promete ser una noche llena de energía, talento y muchas sorpresas.

El recinto donde se llevará a cabo el show tiene una capacidad para 32.000 espectadores.

¿CUÁNDO INICIA LA PREVENTA DE ENTRADAS?

Las entradas para el concierto de Stray Kids en Lima 2025 estarán disponibles a través de la web de Ticketmaster.pe. La preventa exclusiva para clientes del BBVA comenzará el 20 de noviembre a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el jueves 21. Si no logras asegurarte tu entrada en la preventa, no te preocupes, porque la venta general de entradas iniciará el viernes 22 de noviembre a las 10 de la mañana.

Cabe señalar que aún no se han anunciado los precios oficiales de las entradas para el concierto de Stray Kids en Lima.

Esta nueva etapa de la gira, que comenzó con rotundo éxito en Asia y Australia, ya ha cautivado a miles de fans y promete ser un hito para la música en vivo en Perú.

TODAS LAS FECHAS DE STRAY KIDS WORLD TOUR <dominATE>:

Sáb 18 de enero - Hong Kong - AsiaWorld-Arena

Dom 19 de enero - Hong Kong - AsiaWorld-Arena

Vie 28 de marzo - Santiago, CL - Estadio Bicentenario La Florida - NUEVA FECHA

Mar 1 de abril - Río de Janeiro, BR - Estádio Nilton Santos - NUEVA FECHA

Sáb 5 de abril - São Paulo, BR - Estádio MorumBIS - NUEVA FECHA

Mié 9 de abril - Lima, PE - Estadio San Marcos - NUEVA FECHA

Sáb 12 de abril - Ciudad de México, MMX - Estadio GNP Seguros - NUEVA FECHA

Sáb 24 de mayo - Seattle, WA - T-Mobile Park - NUEVA FECHA

Mié 28 de mayo - San Francisco, CA - Oracle Park - NUEVA FECHA

Sáb 31 de mayo - Los Ángeles, CA - SoFi Stadium - NUEVA FECHA

Vie 6 de junio - Arlington, TX - Globe Life Field - NUEVA FECHA

Mar 10 de junio - Atlanta, GA - Truist Park - NUEVA FECHA

Sáb 14 de junio - Orlando, FL - Camping World Stadium - NUEVA FECHA

Mié 18 de junio - Nueva York, NY - Citi Field - NUEVA FECHA

Lun 23 de junio - Washington, DC - Nationals Park - NUEVA FECHA

Jue 26 de junio - Chicago, IL - Wrigley Field - NUEVA FECHA

Dom 29 de junio - Toronto, ON - Rogers Stadium - NUEVA FECHA

Vie 11 de julio - Ámsterdam, NL - Johan Cruijff Arena - NUEVA FECHA

Mar 15 de julio - Fráncfort, DE - Deutsche Bank Park - NUEVA FECHA

Vie 18 de julio - Londres, UK - Tottenham Hotspur Stadium - NUEVA FECHA

Mar 22 de julio - Madrid, SP - Riyadh Air Metropolitano - NUEVA FECHA

Sáb 26 de julio - París, FR - Stade de France - NUEVA FECHA

¿QUIÉNES SON STRAY KIDS?

Stray Kids se ha consolidado como una de las bandas más relevantes de la industria musical actual. La agrupación compuesta por 8 integrantes (Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.) está bajo el sello JYP Entertainment y se formó en marzo de 2018.

En 2024, el grupo fue galardonado como Grupo del Año en los People’s Choice Awards y recibió el premio a Álbum de K-Pop del Año en los iHeartRadio Music Awards. Además, la boyband sorprendió al público con un homenaje inolvidable a NSYNC durante la gala del 50 aniversario de los American Music Awards en Los Ángeles, interpretando el icónico tema “Bye, Bye, Bye” con una puesta en escena inspirada en el álbum No Strings Attached.