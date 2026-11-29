El Hombre Araña se prepara para regresar a la pantalla grande con una propuesta que promete sorprender a sus seguidores. La película Spider-Man: Un nuevo día, protagonizada por Tom Holland, tendrá un reestreno mundial con una versión extendida que incluirá escenas inéditas que quedaron fuera del montaje original. La nueva edición permitirá al público descubrir material adicional de la historia del superhéroe.

La expectativa ya comenzó a crecer entre los fanáticos, pues la venta anticipada de entradas para esta versión especial se inició el jueves 19 de noviembre. Sin embargo, quienes deseen disfrutarla en Perú deberán esperar la confirmación de las cadenas de cine sobre los horarios y la disponibilidad de boletos. La información podrá consultarse a través de las plataformas oficiales de cada empresa.

Este es el día en que Spiderman Un Nuevo Día se reestrenará para todo el público peruano

El regreso del Hombre Araña a las salas peruanas ya tiene fecha confirmada. Andes Films Perú, distribuidora de la película, anunció que Spider-Man: Un nuevo día volverá a la cartelera nacional el jueves 3 de diciembre. La nueva versión incluirá secuencias inéditas y algunas sorpresas adicionales que buscarán conquistar nuevamente a los seguidores del superhéroe.

La noticia también fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la producción, donde se confirmó que la cinta regresará a los cines de Estados Unidos el 4 de diciembre. Además, se anunció que la preventa de entradas comenzaría el jueves 19 de noviembre, dando inicio a la expectativa por este reestreno especial.

Esta son las grandes novedades que trae la película son “un par de sorpresas” para las que la vean

El reestreno de Spider-Man: Un nuevo día traerá de vuelta una participación que quedó fuera de la versión original estrenada en julio. Rosario Dawson aparecerá como Claire Temple, conocida también como Night Nurse, personaje cuya escena fue grabada, pero finalmente no llegó al montaje que se exhibió en los cines. La actriz había revelado anteriormente que formó parte del rodaje de la película.

La presencia de Claire Temple representa una novedad para los seguidores del universo Marvel, pues el personaje tuvo apariciones en series como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. La edición extendida recuperará su participación y sumará otras secuencias inéditas. Además, la cuenta oficial de la película adelantó que habrá “un par de sorpresas”, aunque todavía no ha revelado más detalles sobre su contenido.

Esto es lo que se verá, en resumen, Spiderman Un Nuevo Día por lo que vale la pena verla

Cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa, Peter Parker vuelve a enfrentarse a una vida marcada por la soledad. Tras el hechizo del Doctor Strange, sus seres queridos han olvidado quién es, mientras él continúa adelante sin nadie a su lado. Convertido en un Spider-Man dedicado por completo a proteger Nueva York, combate el crimen y asume las responsabilidades de su nueva identidad.

Sin embargo, el peso de su labor comienza a pasarle factura y su rutina cambia cuando una serie de extraños delitos lo conduce hacia una de las amenazas más poderosas que ha enfrentado. En medio de esta nueva batalla, Peter experimentará una transformación física que podría alterar su destino para siempre. La historia promete explorar los desafíos de un héroe que deberá enfrentarse tanto a peligros externos como a los cambios que ocurren dentro de él.