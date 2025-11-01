Por lo general, los feriados nacionales suelen ser una de las fechas más esperadas por muchas personas, pues, según informes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), durante el primer cuatrimestre del 2025 se reportó el arribo de 1,085,228 turistas internacionales al Perú, lo que supone un incremento del 6.7 % en relación con el mismo periodo de 2024. De esta manera, tras haber celebrado el Día de Todos los Santos este 1 de noviembre, muchos peruanos se cuestionan si el 3 y 4 de noviembre es también considerado como feriado largo en nuestro país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FERIADO LARGO DEL 3 Y 4 DE NOVIEMBRE?

El penúltimo mes del año inició con una efeméride muy importante, tanto para nuestro país como para otras partes del mundo, ya que se celebró el Día de Todos los Santos este sábado 1 de noviembre. A pesar de que muchos peruanos aprovecharon para viajar a otros destinos turísticos nacionales y otros visitaron los cementerios para honrar a sus seres queridos fallecidos, un sector de la población se pregunta si los días de descanso se extenderán, es decir, si se convertirán en un feriado largo.

Ante esta duda, a través del capítulo II, el Decreto Legislativo n° 713, publicado en el diario oficial El Peruano, indicó que este lunes 3 y martes 4 de noviembre no son considerados como feriados ni días no laborables, por lo que trabajadores del sector público y privado tendrán que asistir a sus centros de labores con normalidad. Es importante mencionar que el próximo día inhábil en el país será el 8 de diciembre que se festeja el Día de la Inmaculada Concepción.

¿CUÁNTOS FERIADOS QUEDAN EN EL CALENDARIO PERUANO?

Según el calendario oficial peruano, este sábado 1 de noviembre se conmemora una de las festividades religiosas más importantes: el Día de Todos los Santos. Durante este feriado se rinde homenaje a todos los santos y mártires que consagraron su vida a la fe cristiana, incluso a aquellos que no han sido canonizados de manera oficial. En el Perú, los católicos acostumbran acudir a los cementerios a fin de rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, llevando flores, alimentos, música y diversas ofrendas en recuerdo de quienes tuvieron un papel significativo en sus vidas. De esta manera, los peruanos tendrán que esperar hasta diciembre para seguir disfrutando de los últimos feriados del año:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público