Por Christian Gambini

El calendario avanza y, con él, se aproxima el momento de despedirse del horario de verano en Estados Unidos, una práctica conocida como Daylight Saving Time. Como ocurre cada año, millones de personas deberán prepararse para ajustar sus relojes y adaptarse a una nueva distribución de las horas de luz durante la jornada. Esta vez, el cambio marcará el regreso al horario estándar, una transición que modificará la rutina cotidiana de quienes viven en el país.