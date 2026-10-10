El calendario avanza y, con él, se aproxima el momento de despedirse del horario de verano en Estados Unidos, una práctica conocida como Daylight Saving Time. Como ocurre cada año, millones de personas deberán prepararse para ajustar sus relojes y adaptarse a una nueva distribución de las horas de luz durante la jornada. Esta vez, el cambio marcará el regreso al horario estándar, una transición que modificará la rutina cotidiana de quienes viven en el país.

Con la llegada de esta fecha, será momento de atrasar los relojes una hora para cumplir con el ajuste establecido en el calendario. La modificación, aunque sencilla, suele generar dudas entre quienes necesitan organizar sus actividades, desplazamientos y horarios de trabajo. Por ello, conocer cuándo se realizará el cambio resulta fundamental para evitar confusiones y comenzar a adaptarse a la nueva hora.

¿Cuándo se atrasarán los relojes en Estados Unidos este 2026 para despedir el verano?

Cada año, Estados Unidos modifica sus relojes para marcar el inicio y el final del horario de verano, una medida que sigue un calendario establecido. En 2026, el primer ajuste se realizó el domingo 8 de marzo, cuando los ciudadanos adelantaron sus relojes una hora para dar paso al Daylight Saving Time. Esta modalidad se prolonga durante ocho meses y se mantiene vigente hasta noviembre, cuando llega el momento de regresar al horario estándar.

La próxima modificación está prevista para el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que los relojes deberán atrasarse una hora y quienes siguen este sistema podrán disfrutar de 60 minutos adicionales de sueño. El cambio suele efectuarse a las 2:00 a. m., aunque gran parte de los dispositivos electrónicos actualiza la hora automáticamente. No obstante, para evitar confusiones al despertar, se recomienda ajustar manualmente los relojes analógicos antes de acostarse y tener presente la fecha en que se producirá la transición.

¿En qué Estados se cambiará el horario en Estados Unidos para tener en cuenta en los viajes?

Aunque el cambio de horario se aplica en gran parte de Estados Unidos, no todos sus estados y territorios participan en esta medida. Cada año, el calendario establece las fechas para adelantar o retrasar los relojes, pero existen excepciones en las que la hora permanece sin modificaciones. Por ello, conocer qué lugares siguen el horario de verano resulta importante para evitar confusiones, especialmente durante los viajes o las comunicaciones entre distintas regiones del país.

Entre las principales excepciones figuran Hawái y la mayor parte de Arizona, donde sus habitantes no necesitan ajustar sus relojes. En Arizona, esta práctica dejó de aplicarse en 1968, aunque la Nación Navajo, ubicada en el noreste del estado, sí adopta el horario de verano. La misma disposición rige en territorios estadounidenses como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana, donde no se realizan los cambios estacionales de hora.

¿Cuántos cambios de horario se dan al año en Estados Unidos por lo que se debe ajustar los relojes?

En Estados Unidos, el cambio de horario forma parte del calendario anual y se realiza en dos momentos específicos. En marzo, los relojes se adelantan una hora para dar inicio al horario de verano, mientras que en noviembre se retrasan para recuperar el horario estándar. Esta práctica se mantiene en gran parte del territorio estadounidense, donde millones de personas deben adaptar sus rutinas a las modificaciones de la hora.

Sin embargo, cuando faltan pocas semanas para el próximo ajuste, una propuesta legislativa en el Congreso podría cambiar el rumbo de esta tradición. El proyecto plantea establecer el horario de verano de manera permanente, lo que eliminaría la necesidad de atrasar los relojes en noviembre. La iniciativa todavía depende del proceso legislativo para convertirse en realidad, por lo que, mientras no se apruebe, el calendario habitual de cambios continúa vigente.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para hacer el cambio de horario

La posibilidad de cambiar definitivamente el sistema horario en Estados Unidos ha llegado al escenario legislativo con una propuesta que busca poner fin a los ajustes de los relojes dos veces al año. Hace algunos meses, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que plantea mantener el horario de verano de forma permanente en todo el país. De concretarse la iniciativa, millones de ciudadanos dejarían de adelantar sus relojes en marzo y retrasarlos nuevamente en noviembre, como ocurre actualmente.

Sin embargo, la propuesta todavía debe superar una etapa decisiva, pues permanece en el Senado a la espera de su aprobación. La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y, si consigue el visto bueno de ambas cámaras del Congreso, deberá llegar al mandatario para su firma y posterior promulgación. Mientras tanto, el cambio de horario continúa sujeto al calendario vigente, a la espera de que el proyecto avance y determine si Estados Unidos modificará definitivamente esta práctica.

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