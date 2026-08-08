Una conocida cadena de supermercados anunció que este miércoles 12 de agosto modificará temporalmente el horario de atención de todos sus establecimientos a nivel nacional. La empresa explicó que sus locales cerrarán antes de lo habitual debido a una jornada especial destinada a sus colaboradores. Ante este cambio, recomendó a sus clientes organizar sus compras con anticipación para evitar inconvenientes. La medida será aplicada únicamente durante esa fecha. Asimismo, la compañía pidió a los consumidores tomar las previsiones necesarias tanto para sus compras presenciales como para los pedidos realizados mediante sus plataformas digitales. El ajuste permitirá desarrollar la actividad especial programada para sus trabajadores sin afectar de manera permanente el servicio. La empresa aclaró que esta modificación no implica un cambio definitivo en sus horarios habituales. Por ello, los clientes deberán considerar el cierre anticipado al planificar sus compras del miércoles.

Este es el supermercado que cerrará todos sus locales por una actividad especial para los trabajadores

Plaza Vea anunció que sus establecimientos a nivel nacional tendrán un horario de atención especial este miércoles 12 de agosto. La cadena precisó que todas sus tiendas atenderán únicamente hasta las 7:00 p. m., por lo que recomendó a sus clientes tomar las previsiones necesarias. El cambio será aplicado de manera temporal y solo durante esa jornada. La modificación responde a una actividad programada para sus colaboradores. A través de un comunicado dirigido a sus clientes, la empresa confirmó el cierre anticipado de sus locales. Plaza Vea explicó que la medida permitirá desarrollar una jornada especial junto con sus trabajadores, aunque no brindó mayores detalles sobre la actividad. La compañía recordó que se trata de una modificación excepcional y no de un nuevo horario permanente. Por ello, quienes tengan previsto realizar compras ese día deberán considerar el cierre a las 7:00 p. m.

¿Cuándo Plaza Vea podrá volver a su horario habitual? De antemano agradeció a sus clientes la comprensión

Plaza Vea precisó que el horario especial tendrá vigencia únicamente durante el miércoles 12 de agosto, por lo que sus clientes podrán volver a acudir a sus establecimientos desde el jueves 13. A partir de esa fecha, las tiendas retomarán su atención habitual en sus diferentes sedes a nivel nacional. La modificación responde a una actividad interna programada para los colaboradores de la compañía. La cadena de supermercados agradeció a sus consumidores por la comprensión ante este cambio excepcional. Asimismo, señaló que continuará con su propuesta comercial basada en ofrecer “precios bajos de todos los días”. De esta manera, la empresa busca mantener su dinámica habitual de atención una vez concluida la jornada especial. Los clientes deberán considerar el horario regular desde el jueves para organizar sus compras.

El grupo Intercorp maneja Plaza Vea, pero a la vez tiene otras cadenas como Mass y Vivanda

Plaza Vea se mantiene entre las principales cadenas del sector supermercados en el Perú y forma parte de Supermercados Peruanos, empresa perteneciente al grupo Intercorp. Este conglomerado también administra las marcas Mass y Vivanda, con presencia en distintos segmentos del mercado. Durante los últimos años, la competencia en el rubro ha experimentado importantes cambios. Uno de los principales factores ha sido el avance de los formatos de descuento.

Según cifras de Euromonitor International correspondientes a 2025, Supermercados Peruanos concentró el 47,46 % del valor de las ventas del canal de supermercados peruano. Dentro de este resultado, Plaza Vea alcanzó una participación de 12,61 %, mientras que Mass llegó al 25,87 %. El desempeño de los formatos económicos ha cobrado especial relevancia en este escenario. Mass concentró cerca del 88 % de las ventas de las tiendas de descuento, consolidándose como uno de los principales impulsores del crecimiento del grupo.