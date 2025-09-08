No cabe duda de que uno de los postres de antaño más populares en nuestro país son los deliciosos picarones, cuyo origen se remonta a la época del virreinato, con influencias de los buñuelos españoles. Con una textura crocante por fuera en forma de aros y bañados en una clásica miel de chancaca, se han convertido en los favoritos, tanto de los peruanos como de extranjeros, quienes llegan de diferentes lados para probar este manjar nacional. Por ello, con el objetivo de fomentar la promoción comercial de los insumos agropecuarios, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció de manera oficial el “Día Nacional de los Picarones” a partir de este año. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ES EL “DÍA NACIONAL DE LOS PICARONES” EN EL PERÚ?

A través de la Resolución Ministerial n° 0337-2025-MIDAGRI, publicada el 8 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó la creación del “Día Nacional de los Picarones” que se celebrará cada tercer viernes de octubre de todos los años. Esta medida tiene como objetivo rescatar el valor de este postre típico, al mismo tiempo que refuerza la identidad culinaria del país y contribuye al desarrollo económico de los pequeños productores encargados de proveer los ingredientes fundamentales para su preparación.

Sin embargo, eso no es todo, pues, desde el gobierno de Dina Boluarte se busca promover la economía y mencionada fecha para que más personas consuman este tradicional postre peruano, así como fomentar el turismo, preservar las tradiciones culinarias y mayores oportunidades de mercado para los productores agrarios. “El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, detalló el Midagri.

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PICARONES PERUANOS

Los picarones peruanos se han convertido en un símbolo de la gastronomía peruana, deleitando a miles de personas todos los días con sus exquisitos insumos provenientes de la costa, sierra y selva. Entre los principales ingredientes para la elaboración de este postre nacional, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego resaltó los siguientes productos: