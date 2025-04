Con la llegada de abril, una de las celebraciones más destacadas del año es, sin duda, la Semana Santa 2025, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, marcando el comienzo de los días en los que se recuerda su pasión, muerte y resurrección. Durante estos días, muchas personas comparten momentos de reflexión y llevan a cabo diversas actividades litúrgicas. Sin embargo, el Perú no es ajeno a esta festividad religiosa, ya que aprovechan estas fechas para aumentar su fe y salir de la rutina. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA Y FINALIZA LA SEMANA SANTA EN PERÚ?

La Semana Santa en Perú, fecha importante en el calendario litúrgico, inicia el domingo 13 y finaliza este domingo 20 de abril con el Domingo de Resurrección o Pascua. Durante estos días de festividades se llevarán a cabo diversas procesiones cristianas y católicas, misas, viacrucis, actividades culturales, entre otras. Asimismo, los peruanos suelen preparar platos típicos hechos a base de pescados para cumplir con la tradición. Por otro lado, el calendario laboral contempla como días festivos el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril), en los cuales la mayoría de los sectores públicos y privados no tienen actividades laborales.

¿ES FERIADO NO LABORABLE ESTE 16 DE ABRIL POR SEMANA SANTA?

El inicio de la Semana Santa ha generado ciertas dudas en muchas personas que se preguntan sobre los feriados, surgiendo así la inquietud de conocer si este miércoles 16 de abril, Miércoles Santo, es considerado como día no laborable en el país. En ese sentido, hasta el momento el Gobierno peruano no ha decretado como feriado no laborable, a pesar de que es una fecha religiosa significativa en el calendario. Por ello, los trabajadores tanto del sector público y privado tendrán que asistir a sus centros de trabajo con normalidad.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS TURÍSTICOS PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA EN PERÚ?

Para muchos peruanos, la Semana Santa se ha convertido en una oportunidad única para reflexionar, conmemorando el Vía Crucis de Jesús de Nazaret desde su condena hasta su crucifixión y sepultura. Sin embargo, también es una gran oportunidad para vivir costumbres religiosas y culturales en diversas zonas del país, donde predominan las imponentes iglesias y rica gastronomía, además de mover la economía de estas zonas. Por ello, la plataforma ‘Y tú que planes’ presentó una serie de destinos turísticos para que las familias puedan disfrutar durante el feriado largo de esta festividad religiosa: