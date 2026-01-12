Tras la llegada del verano 2026 en el Perú, muchas familias recurren al uso de diversos electrodomésticos para mitigar el intenso calor. Sin embargo, recientemente, tres regiones del país se han visto sorprendidas por el anuncio de un corte del servicio eléctrico, lo que ha generado dudas e incertidumbre entre la población. En ese sentido, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio - Hidrandina anunció que desde este 15 al 18 de enero se realizarán cortes en diversos puntos de dichas ciudades. Esta medida, según la empresa, obedece a labores programadas de mantenimiento y optimización de la red eléctrica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ REGIONES HABRÁN CORTES DE LUZ, SEGÚN HIDRANDINA?

A través de sus plataformas oficiales, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio - Hidrandina informó a los vecinos de La Libertad, Áncash y Cajamarca que, desde este jueves 15 al domingo 18 de enero, se llevarán a cabo cortes en el servicio eléctrico. Así, esta necesaria medida tiene como objetivo asegurar un servicio más estable, seguro y de mayor calidad para los usuarios de las zonas afectadas, además de minimizar la ocurrencia de fallas a futuro. De esta manera, la empresa eléctrica instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones e informarse de la programación de la suspensión de cortes a través de este LINK.

PROGRAMACIÓN DE CORTES DE LUZ EN LOS SECTORES INVOLUCRADOS

A continuación, te presentamos el calendario de corte de luz de Hidrandina para las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca compartido por El Popular, desde este 15 al 18 de enero:

15 de enero

Trujillo (La Libertad)

Zonas afectadas: Distrito de Víctor Larco: en Urb. Las Hortencias de California: Av. Huamán N° C; Mzas C, F.

Hora de reposición: desde las 2:30 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Áncash

Zonas afectadas: Distrito de Independencia (Chequió) - Hora de reposición: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., y Distrito de Ajija (Chilcao) - Horario: desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Cajamarca

Distrito de Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos: C.P.M. La Grama. Caseríos: Choropampa, Chuquipuquio, Chirimoyo, Las Gardenias.

Distritos de Cachachi, provincia de Cajabamba: Caseríos: Cariorco, Chugur, San Francisco, El Aliso, Chichir, Mezapata, Marabamba Bajo, Marabamba Alto, El Montón, Hualanga, Huayllabamba, Chimchimpata, Santa Cruz, Redondos. Anexos: Caña Vieja, Machilcucho, El Lanche, La Huaylla, Pueblo Nuevo, La Shilla, Plan Cachachi, La Raspadura. Sector Nueva Santa Rosa. Cliente mayor: Municipalidad Distrital de Cachachi.

Cajamarca: Barrio San José, Barrio La Merced.

Hora de reposición: desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

16 de enero

Trujillo (La Libertad)

Distrito de Huanchaco a partir de las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.: Sector Los Huertos: Av. Alan García Nº 0037; Ca. Los Cocoteros Nº Mza. 37; Mzas 36, 37, N2, Ñ, O2. AA.HH. Villa Progreso: Av. Húsares de Junín Nº Mz. 4, 03, 28; Jr. Toparpa 10-5; Mzas 1, 10, 10 A, 11 A, 14, 15, 2, 24, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 5, 5 A, 7, A, B, C, H, I, J, P. C.P. Víctor Raúl Haya de la Torre: Mzas 10, 10 A, 15, 2, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 5 A, A, B, C, H, I, R. Sector Industrial Reactivación 2013-2014 II Etapa: Mza N°.

Distrito de Laredo a partir de las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.: Centro Poblado Collambay: Ca. San Diego Nº S/N; Cr. Cerro Prieto Nº S/N; Sector Cerro Prieto N° 02 al 28. Pueblo Simbal: Sector Cerro Prieto Nº S/N; UC16552. Sector Caballo Muerto: UC. Parcela Nº UC10085.

17 de enero

Áncash

Zona afectada: Huaraz - Sectores Los Pinos, La Soledad Alta, San Luis, La Pradera, Ichoca, Coyllur, Impam, Yacunac, Llupa, Huaromayocpampa, Tayacoto, Yucuraca Pitec, Jancu y Jancu Alto y anexos del distrito de Huaraz.

Hora de reposición: a partir de las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

18 de enero

La Libertad (Trujillo)