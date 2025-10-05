El Año Escolar 2025 está por finalizar en las próximas semanas, lo que implica que los estudiantes, tanto de educación primaria como secundaria, se esfuercen para conseguir buenas notas. Sin embargo, previo a este periodo, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una buena noticia para los alumnos a nivel nacional: las esperadas vacaciones escolares de octubre 2025. De esta manera, padres de familia y estudiantes podrán llevar a cabo diferentes actividades y salir de la rutina académica durante la semana libre. Ante ello, muchos se cuestionan sobre los colegios que gozarán de esta disposición. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ COLEGIOS GOZARÁN DE LAS VACACIONES ESCOLARES DE OCTUBRE 2025?

Mediante la Resolución Ministerial n.° 556-2024-MINEDU, el Ministerio de Educación programó, conforme al cuarto bloque de la Semana de Gestión, las esperadas vacaciones escolares que se llevarán a cabo del lunes 13 al viernes 17 de octubre de 2025. La medida está dirigida a los colegios públicos a nivel nacional y tiene como propósito asegurar un balance entre el desempeño académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Así, permitirá a los menores de edad repasar lo aprendido durante el periodo académico y también desarrollar otras actividades recreativas antes de iniciar el último bloque del año.

Asimismo, durante estos días de receso, los profesores de los colegios estatales tendrán que asistir a los centros educativos para desarrollar las lecciones educativas, labores de planificación y organización de las actividades escolares para la última etapa escolar del año. En el caso de las instituciones privadas, según Minedu, tendrán cierta flexibilidad, es decir, podrán fijar fechas diferentes, cumpliendo con los lineamientos establecidos. Es importante mencionar que el cuarto bloque de semanas lectivas comenzará el 20 de octubre y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, fecha que marcará el cierre oficial del año escolar para los colegios públicos.

¿CÓMO DENUNCIAR FALTAS GRAVES COMETIDAS POR UN DOCENTE?

El jefe de la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del Ministerio de Educación (Minedu), Andrés Izaguirre, brindó una entrevista para la Agencia Andina, donde explicó que los padres de familia y estudiantes tienen toda la facultad de denunciar alguna falta grave, como acoso sexual, abuso de autoridad o faltas éticas, cometido por algún docente de la institución. Según el funcionario público, en caso de que opten por un proceso administrativo, se debe informar sobre lo ocurrido dentro de las primeras 24 horas de lo ocurrido y luego realizar la denuncia por medio de un oficio al director del colegio.

Luego de que el centro educativo conozca sobre el caso deberán presentarlo a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se tomen las medidas correspondientes, como la separación preventiva del profesor. A su vez, el hecho debe notificarse al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones del caso. Por otro lado, si se decide realizar la denuncia judicialmente, la Fiscalía debe recibir el expediente o documentos de lo sucedido con el objetivo de que se inicie con las diligencias. De esta manera, si se determina la culpabilidad, el docente recibirá un “bloqueo” de sus funciones.