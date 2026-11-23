En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando fuertes temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió sobre sus proyecciones respecto al desarrollo de este fenómeno en 2027, lo que ha generado preocupación en diversas instituciones del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS PROYECCIONES DE LA NOAA PARA EL FENÓMENO EL NIÑO EN 2027?

En su reporte del 12 de noviembre, la NOAA advirtió que existe más de un 79 % de probabilidad de que Fenómeno El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte durante el primer trimestre de 2027. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que las temperaturas oceánicas comenzarían a descender gradualmente desde inicios del otro año. Es decir, entre enero y marzo, la probabilidad de que el evento continúe alcanza el 100 %, aunque su intensidad empezaría a disminuir. Para el periodo de febrero a abril, la categoría moderada sería la más probable, con un 49 %.

En tanto, entre marzo y mayo, la probabilidad de que El Niño persista descendería al 80 %, mientras que existiría un 53 % de posibilidades de que alcance una intensidad débil. Asimismo, la NOAA pronostica que el Pacífico ecuatorial central retornaría a condiciones neutras entre abril y junio del próximo año, con una probabilidad del 61 %. Para identificar esta fase, el organismo americano utilizó el índice RONI, cuyos valores deben ubicarse entre −0,5 °C y +0,5 °C. En cambio, el Enfen prevé que esta transición se concrete en junio de 2027, según su reporte del 13 de noviembre, conforme comparte La República.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE PODRÍAN ADVERTIRTE QUE ESTÁS SUFRIENDO UN GOLPE DE CALOR?

Ante las altas temperaturas que viene registrando diversas zonas de la costa del país por la llegada del Fenómeno El Niño, las autoridades recomiendan a la población a mantener una hidratación constante, utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol. Y es que, ante la exposición prolongada a sol, tanto los niños como los adultos mayores pueden verse afectados por un golpe de calor. Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre elevada, el pulso acelerado, el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, los mareos y la confusión. En los casos más graves, esta condición puede provocar convulsiones o pérdida del conocimiento, por lo que requiere atención médica inmediata. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, las medidas que se deben tomar ante un sobrecalentamiento del cuerpo:

Lleva a la persona a un lugar fresco y ventilado para ayudar a reducir su temperatura corporal.

Retira el exceso de ropa y deja la piel descubierta para facilitar la pérdida de calor corporal.

Coloca paños húmedos o compresas frías en el cuello, las axilas y la cabeza para ayudar a bajar la temperatura corporal.

Si la persona está desorientada o tiene alterado el estado de conciencia, evita darle líquidos por vía oral para prevenir posibles atragantamientos.

Solicita atención médica de emergencia de inmediato.

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