En este 2025, el Perú cuenta con un total de 16 feriados oficiales, días en los que tanto trabajadores del sector público como del privado pueden disfrutar de un merecido descanso o planificar actividades personales. A lo largo del año ya se celebraron varias de estas fechas, pero aún restan jornadas libres que muchos esperan para viajes, celebraciones familiares o simplemente para recuperar energías.

El calendario nacional todavía guarda algunos días clave vinculados a conmemoraciones históricas y religiosas que marcarán el cierre del año. Descubre cuáles son los próximos feriados y qué implicancias tienen para los trabajadores.

¡Atención! Estos son los feriados del 2025 para el sector público y privado en el Perú

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay cinco días festivos en el calendario nacional:

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS UN FERIADO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Cuánto te deberán pagar por trabajar feriado | (Foto: GEC)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: