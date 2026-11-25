El último mes del 2026 traerá nuevas oportunidades para quienes buscan desconectarse de sus actividades habituales y aprovechar algunos días libres antes de recibir el Año Nuevo. Con varias fechas festivas distribuidas a lo largo de diciembre, muchas personas ya pueden comenzar a organizar sus próximos planes, ya sea para viajar, compartir en familia o simplemente descansar de la rutina. Esta temporada también representa una ocasión para reencontrarse con seres queridos y realizar actividades pendientes antes de iniciar un nuevo año. Sin embargo, no todos tendrán la posibilidad de dejar sus labores durante estas jornadas, por lo que será importante conocer qué establece la legislación peruana para esos casos. Conoce qué fechas debes tener en cuenta y qué beneficios contempla la ley para los trabajadores.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DE DICIEMBRE DE 2026?

El calendario nacional contempla tres jornadas de descanso obligatorio durante el último mes del año. Las dos primeras serán continuas, mientras que la siguiente llegará durante las celebraciones navideñas.

Estas son las fechas que debes considerar:

Martes 8 de diciembre: se conmemora la Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: se recuerda el aniversario de la Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: se celebra la Navidad.

Los tres días están reconocidos como feriados nacionales y se encuentran contemplados en la legislación laboral peruana. Por ello, los trabajadores tienen derecho a descansar sin que deban recuperar las horas correspondientes a esas jornadas.

¿CUÁNDO SERÁ EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA LARGO DEL 2026?

El último fin de semana largo del año estará marcado por las celebraciones de Navidad. Debido a que el 25 de diciembre será feriado nacional, los trabajadores podrán tener tres días seguidos de pausa, considerando también el sábado 26 y domingo 27, días habituales de descanso.

Este periodo será una alternativa para quienes deseen realizar viajes cortos, visitar a sus familiares o aprovechar el cierre del año para tomar una pausa de sus actividades cotidianas.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS DURANTE ESTOS FERIADOS?

Los empleados del sector privado que trabajen el 8, 9 o 25 de diciembre y no reciban un descanso sustitutorio tienen derecho a percibir una remuneración equivalente al triple de su pago diario. Esta disposición está establecida en el artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 713.

El monto comprende tres conceptos: el pago correspondiente al feriado, la remuneración por las labores realizadas y una sobretasa adicional del 100% por trabajar durante esa fecha. Por ejemplo, si la jornada diaria equivale a S/100, el trabajador deberá recibir S/300 en total.

Sin embargo, si el empleador concede otro día libre para compensar las labores realizadas durante el feriado, no corresponde añadir la sobretasa del 100%. En ese escenario, el descanso sustitutorio reemplaza la compensación económica adicional.

Cuando una empresa incumple estas obligaciones, los trabajadores pueden acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). La entidad considera muy grave esta infracción y establece multas según el tamaño del negocio y la cantidad de empleados afectados. Las sanciones pueden superar los S/240.000, según informa La República.

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