¡Lo celebra el Perú! Las fiestas patrióticas del Perú están cada vez más cerca. Estas fechas que conmemoran la independencia del Perú permiten a miles de peruanos gozar de unos días libres para celebrar a la patria y tomar un descando de la jornada laboral.

¿Cuál es el próximo feriado de julio 2025?

El próximo feriado se dará el 28 y 29 de julio por la celebración de la declaración de la Independencia del Perú, liderado por el general José de San Martín en el año 1821 y el Desfile Cívico Militar. De esta manera, estas fechas representan una gran oportunidad para la población, quienes podrán disfrutar en familia y desarrollar diferentes actividades alusivas a las festividades cívicas. Por consiguiente, vale precisar que estos feriados no van acompañados de días no laborables, por lo que no habrá fines de semana largo o feriados largos en el país.

Independencia del Perú se celebra cada 28 y 29 de julio| Foto: difusión

El 28 y 29 de julio caen lunes y martes, respecticamente. Tener en cuenta, en caso extiendas el descanso laboral desde el fin de semana.

Desfile por Fiestas Patrias en Perú | Foto: difusión

Por último, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713, Ley de Descansos Remunerados señala que entre los derechos laborales de los empleados está el descanso obligatorio sin que perjudique sus honorarios. Sin embargo, en caso de que una persona trabaje durante este día podrá recibir una serie de beneficios, a menos que se le otorgue una jornada sustituta de descanso. Es decir, cuando un empleado presta servicios, incluido domingos, en un feriado obligatorio, este tiene derecho a recibir una triple remuneración, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.