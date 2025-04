¿Se aproxima un feriado largo? De acuerdo al calendario oficial de feriados, el mes de mayo abrirá con festivo y feriado nacional que permitirá que miles de trabajadores tomen un descanso remunerado. Es así que la población peruana podrá disfrutar de un feriado largo tras el más reciente feriado por Semana Santa 2025. En miras al futuro, los trabajadores del sector público y privado quedaron al pendiente de conocer el próximo feriado oficial que les permitirá tomar otro ansiado descanso. En las siguientes líneas, te contamos los feriados de mayo y qué otras fechas programadas hay para descansar a lo largo del 2025.

Feriados del 2025 buscan fomentar el turismo y mantener la economía nacional activa | Foto: Composición EC

Con la finalidad de fomentar el turismo interno, el Gobierno de Peru declaró tres nuevos días no laborables en el 2025, que son el 2 de mayo, el 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026. Con las tres nuevas fechas se formarán tres fines de semana largos, ¿a quiénes beneficiará estas nuevas fechas libres? conócelo a continuación.

ESTE ES EL PRÓXIMO FERIADO LARGO DE MAYO 2025 EN PERÚ

¡Atención! El próximo feriado largo en Perú será por el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Una fecha clave en honor a las luchas históricas del movimiento obrero, especialmente por la conquista de la jornada laboral de ocho horas.

En 2025, el Día del Trabajo caerá en jueves, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

Cuándo es el próximo feriado del año 2025 en Perú | Foto: gob.pe

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, declaró como día no laborable para el sector público el viernes 2 de mayo. Así, desde el jueves 1 al domingo 4 de mayo habrá un nuevo fin de semana largo en el Perú, a fin de promover la práctica del turismo interno.

Por su parte, en el ámbito privado, el descanso del 2 de mayo no será obligatorio. Las empresas podrán optar por otorgarlo, siempre y cuando se acuerde una forma de recuperar las horas dejadas de trabajar.

LISTA DE LOS 16 FERIADOS DEL 2025:

Según el calendario peruano de 2025, nuestro país contará con 16 feriados nacionales, ya sea por festividades religiosas o cívicas, que permitirán a los ciudadanos salir de la trajinada rutina y planear diversas actividades. Además, los trabajadores tienen derecho a tomarse el día libre y, por lo tanto, recibir una remuneración por dicho descanso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del D.L. N° 713. A continuación, te presentamos el listado de feriados:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No hay feriados en febrero 2025

Marzo

No hay feriados en marzo 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados en setiembre 2025

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

¿Cómo diferenciar un día NO laborable y feriado?

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.