La lista oficial de feriados 2026 en Perú ya fue confirmada y representa una herramienta clave para quienes desean organizar viajes, actividades familiares o simplemente optimizar sus días libres. Este calendario incluye celebraciones cívicas, religiosas y festivas a lo largo del año. Aquí te presentamos todos los feriados nacionales del 2026 mes por mes.

¿Cuántos feriados habrá en el 2026?

Se ha confirmado hasta el momento que habrá un total de 16 feriados o días no laborables en Perú.

Revisa la lista de feriados del 2026 en el Perú | Foto: Composición EC

Lista de feriados en Perú 2026

Feriados de enero 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Feriados de abril 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Feriados de mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Feriados de junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Feriados de julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Feriados de agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Feriados de octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Feriados de noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Feriados de diciembre 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables?

Aunque muchas personas los confunden, feriados y días no laborables no significan lo mismo:

Feriados

Están establecidos por ley.

El descanso es obligatorio para todos los trabajadores públicos y privados.

Si se trabaja, corresponde pago doble.

Aplican a nivel nacional.

Días no laborables

Son decretados por el Gobierno mediante norma especial.

Se aplican principalmente al sector público; en el sector privado son opcionales.

Las horas no trabajadas deben recuperarse.

¿Cuándo es el próximo feriado del 2026?

El primer feriado programado en Perú para el año 2026 es el de el 1 de enero, conmemorando el Año Nuevo.