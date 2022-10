Uno de los eventos más importantes de Colombia ya tiene lugar, fecha y hora; además de artistas confirmados. Se trata del Festival Estéreo Picnic 2023, un programa que reúne lo mejor de lo mejor del rock, electrónica, pop y nuevo folcklore, entre otros géneros nacionales e internacionales. Es por ello que en esta nota te contaremos los detalles que debes conocer sobre este encuentro que ya es toda una tradición entre los jóvenes colombianos.

Cabe precisar que este evento es anunciado justo cuando Colombia se viene recuperando de una aguda crisis social y económica, producto de la pandemia de COVID-19 que ha dejado como resultado que millones de personas se encuentren en estado de vulnerabilidad por el alza de la canasta básica familiar.

Ahora sí, aquí los detalles que debes conocer sobre el Festival Estéreo Picnic 2023, este encuentro que ya es toda una tradición entre los jóvenes colombianos.

QUÉ ES EL FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2023

El Festival Estéreo Picnic es un evento que se realiza en Colombia y que reúne a reconocidos artistas nacionales e internacionales. Actualmente, ofrece un programa de conciertos para su décimo tercera edición.

El Festival Estéreo Picnic se realizará en el Campo de Golf Briceño 18, a las afueras de Bogotá, la capital colombiana, y espera convocar a más de 130 mil asistentes.

Creado en 2010 por un grupo independiente de promotores de eventos, el Festival Estéreo Picnic se ha venido realizando en la Sabana de Bogotá, Colombia, con artistas nacionales e internacionales que ofrecen música rock, electrónica, pop y nuevo folcklore entre muchos otros.

El Festival Estéreo Picnic consta también de actividades culturales y de entretenimiento, alternas a los conciertos en donde los asistentes pueden disfrutar de comida y arte al aire libre.

CUÁNDO SE REALIZARÁ EL FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2023

Según se desprende de la página oficial del evento, este se desarrollará el 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2023. En una jornada en la que participarán decenas de bandas y a la que asistirán, probablemente, personas de todas las partes del mundo.

QUÉ ARTISTAS YA ESTÁN CONFIRMADOS PARA EL FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2023

De la página oficial del Festival Estéreo Picnic 2023 se anuncia que los artista, todos ellos confirmados, tales como Drake, Billie Eilish, Tame Impala, The Chemical Brothers, Rosalía, Blink-182, Tame Impala, Lil Nas X, Morat, Wu-Tang Clan, Bizarrap, The 1975, Blondie, Moderat, Kali Uchis, Tove Lo, Cut Copy, Cigarettes After Sex, L’Impératrice, Conan Gray, Aurora, Wallows, Melanie Martinez, Devendra Banhart, Trueno, Sofi Tukker, Polo & Pan, Omar Apollo, Elsa y Elmar, Jerry Rivera, Modest Mouse, entre otros grupos más participarán del evento que es tan esperado y ansiado en Colombia por la mayoría de sus jóvenes.