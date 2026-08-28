El Fin & Fun Fest se realizará el sábado 12 de septiembre en Arena 1, en el Circuito de Playas de San Miguel, y reunirá a destacados referentes de las finanzas, el emprendimiento, los negocios y el desarrollo personal.
El festival ofrecerá una jornada de 12 horas de programación ininterrumpida, desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., combinando charlas, experiencias, dinámicas, networking y entretenimiento.
La propuesta del evento apunta a acercar las finanzas a un público amplio a través de contenidos prácticos y experiencias diseñadas para aprender sobre dinero, inversión, emprendimiento y negocios de una manera sencilla y entretenida. Además de las charlas, los asistentes podrán participar en juegos, retos, activaciones y espacios de networking orientados a generar nuevos contactos y oportunidades.
- Renzo Peche (CEO de Cuentas Claras)
- Ricardo Asmat (CEO de Crezco Latam)
- Cristian Arens (CEO de Circum Corp)
- Augusto Peñaloza (fundador de Master House Perú)
- Carla Olivieri (CEO de Altiva Centro de Alto Desempeño)
- Sol Ortiz (CEO de Sol Importaciones)
- Rubén Sánchez (CEO del Grupo San Antonio)
- Jinmy Espinoza (creador de Gurú Motivación)
- Sandro Meléndez (fundador de Ventas Salvajes)
- Ximena Delgado (fundadora y CEO de Vocera)
- Fernando Barrios (presidente ejecutivo de la Universidad Continental)
- Vania Torres (campeona mundial ISA de SUP Surf 2025)
- Jorge Ramírez (CEO de Callabs y Cantera)
- Fernando González (CEO de Rich Dad Latino)
La propuesta también pone especial énfasis en el networking. El festival busca reunir a emprendedores, inversionistas, creadores y personas interesadas en desarrollar sus proyectos y conocimientos, generando espacios para construir comunidad, contactos y potenciales oportunidades de colaboración.
Esta cita plantea que los asistentes puedan terminar la jornada con mayor claridad sobre sus finanzas y nuevas ideas para tomar acción, integrando aprendizaje, entretenimiento y conexión en un mismo espacio.
El tipo de suelo, la calidad de las construcciones y la cercanía al litoral pueden determinar qué tan fuerte sería el impacto.