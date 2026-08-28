El Fin & Fun Fest se realizará el sábado 12 de septiembre en Arena 1, en el Circuito de Playas de San Miguel. (Foto: Difusión)
El Fin & Fun Fest se realizará el sábado 12 de septiembre en Arena 1, en el Circuito de Playas de San Miguel. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Fin & Fun Fest se realizará el sábado 12 de septiembre en Arena 1, en el Circuito de Playas de San Miguel, y reunirá a destacados referentes de las finanzas, el emprendimiento, los negocios y el desarrollo personal.

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