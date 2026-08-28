El Fin & Fun Fest se realizará el sábado 12 de septiembre en Arena 1, en el Circuito de Playas de San Miguel, y reunirá a destacados referentes de las finanzas, el emprendimiento, los negocios y el desarrollo personal.

El festival ofrecerá una jornada de 12 horas de programación ininterrumpida, desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., combinando charlas, experiencias, dinámicas, networking y entretenimiento.

La propuesta del evento apunta a acercar las finanzas a un público amplio a través de contenidos prácticos y experiencias diseñadas para aprender sobre dinero, inversión, emprendimiento y negocios de una manera sencilla y entretenida. Además de las charlas, los asistentes podrán participar en juegos, retos, activaciones y espacios de networking orientados a generar nuevos contactos y oportunidades.

¿Quiénes dictarán las charlas?

Renzo Peche (CEO de Cuentas Claras)

Ricardo Asmat (CEO de Crezco Latam)

Cristian Arens (CEO de Circum Corp)

Augusto Peñaloza (fundador de Master House Perú)

Carla Olivieri (CEO de Altiva Centro de Alto Desempeño)

Sol Ortiz (CEO de Sol Importaciones)

Rubén Sánchez (CEO del Grupo San Antonio)

Jinmy Espinoza (creador de Gurú Motivación)

Sandro Meléndez (fundador de Ventas Salvajes)

Ximena Delgado (fundadora y CEO de Vocera)

Fernando Barrios (presidente ejecutivo de la Universidad Continental)

Vania Torres (campeona mundial ISA de SUP Surf 2025)

Jorge Ramírez (CEO de Callabs y Cantera)

Fernando González (CEO de Rich Dad Latino)

¿Para quién está destinado este evento?

La propuesta también pone especial énfasis en el networking. El festival busca reunir a emprendedores, inversionistas, creadores y personas interesadas en desarrollar sus proyectos y conocimientos, generando espacios para construir comunidad, contactos y potenciales oportunidades de colaboración.

Esta cita plantea que los asistentes puedan terminar la jornada con mayor claridad sobre sus finanzas y nuevas ideas para tomar acción, integrando aprendizaje, entretenimiento y conexión en un mismo espacio.

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