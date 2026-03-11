Uno de los combates más llamativos de “La Velada del Año 6” será el enfrentamiento entre los periodistas deportivos Gastón Edul y Edu Aguirre. Este combate ha llamado la atención de los fanáticos del fútbol y del streaming, ya que enfrenta a dos comunicadores muy populares en redes sociales que además están muy vinculados con dos de los jugadores más famosos del planeta: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El duelo forma parte de la cartelera oficial del evento creado por Ibai Llanos y promete ser uno de los momentos más comentados de la noche. La rivalidad simbólica entre ambos periodistas (uno asociado al entorno de Messi y el otro muy cercano al universo mediático de Cristiano Ronaldo) ha generado gran expectativa entre los seguidores del fútbol.

Aquí te contamos cuándo es la pelea, dónde ver el combate y por qué este enfrentamiento se ha vuelto uno de los más esperados de la velada.

Cuándo es la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre

La pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre se realizará el 25 de julio de 2026, como parte de “La Velada del Año 6”, el evento de boxeo entre creadores de contenido más popular de internet.

El espectáculo se llevará a cabo en la ciudad de Sevilla, que será la sede de esta nueva edición del evento. Miles de personas asistirán al estadio para presenciar las peleas en vivo, mientras que millones de espectadores seguirán la transmisión a través de internet.

Aunque el orden oficial de las peleas suele confirmarse más cerca del evento, el enfrentamiento entre los dos periodistas deportivos ya es uno de los combates más comentados de la cartelera.

Por qué esta pelea ha generado tanta expectativa

El combate entre Edul y Aguirre ha despertado interés por varios motivos. Primero, porque ambos periodistas son muy conocidos dentro del mundo del fútbol y tienen estilos completamente distintos de comunicar.

Por un lado está Gastón Edul, quien ganó gran popularidad cubriendo a la selección argentina y especialmente durante el camino hacia el título mundial en el torneo organizado por Copa Mundial de la FIFA 2022. Su cercanía con el entorno de Lionel Messi y otros jugadores del equipo nacional lo convirtió en una figura muy seguida por los fanáticos del fútbol.

Del otro lado se encuentra Edu Aguirre, conocido por su participación en programas deportivos de debate y por su defensa constante de Cristiano Ronaldo, con quien ha tenido acceso en varias entrevistas y coberturas.

Por esa razón, muchos seguidores han comenzado a presentar esta pelea como un simbólico enfrentamiento entre el “equipo Messi” y el “equipo Cristiano”, lo que ha aumentado todavía más la expectativa alrededor del combate.

Quién es Gastón Edul, el periodista cercano a Messi

Gastón Edul es un periodista argentino especializado en la cobertura de la selección nacional de su país. A lo largo de los últimos años se ha convertido en uno de los comunicadores más influyentes en redes sociales dentro del periodismo deportivo.

Durante el Mundial de 2022 su cobertura diaria, información exclusiva y cercanía con el plantel liderado por Lionel Messi lo hicieron crecer enormemente en popularidad. Sus reportes desde las concentraciones del equipo y sus análisis se volvieron virales en múltiples ocasiones.

Esa visibilidad lo llevó a convertirse en una figura reconocida no solo en Argentina sino también en otros países de habla hispana. Ahora, Edul tendrá un desafío completamente distinto: subirse a un ring de boxeo frente a millones de espectadores.

Su participación en “La Velada del Año 6” marca un paso curioso para un periodista deportivo que normalmente está acostumbrado a analizar partidos desde la tribuna o el estudio de televisión.

Quién es Edu Aguirre, el periodista vinculado a Cristiano Ronaldo

Por su parte, Edu Aguirre es una figura muy conocida dentro de los programas deportivos en España, en especial de “El Chiringuito”. Durante años ha participado en debates televisivos donde suele defender con intensidad a Cristiano Ronaldo.

Aguirre ha tenido la oportunidad de entrevistar al delantero portugués en varias ocasiones, lo que ha reforzado su imagen como uno de los periodistas más cercanos al entorno mediático del astro luso.

Gracias a su estilo directo y polémico, se ha convertido en una personalidad muy reconocible dentro del periodismo deportivo español. Sus intervenciones suelen generar reacciones intensas entre los fanáticos del fútbol.

Ahora, Aguirre cambiará el micrófono por los guantes de boxeo para enfrentar a Edul en uno de los combates más curiosos del evento.

Dónde ver la pelea de Gastón Edul vs Edu Aguirre

Como en todas las ediciones anteriores, “La Velada del Año 6” será transmitida en vivo a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.

La transmisión será completamente gratuita y estará disponible para espectadores de todo el mundo. Este formato ha sido una de las claves del éxito del evento, que cada año logra reunir audiencias masivas en internet.

Qué es “La Velada del Año”, el evento que revolucionó el streaming

“La Velada del Año” es un evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, uno de los streamers más influyentes del mundo.

La primera edición se realizó en 2021 y rápidamente se convirtió en un fenómeno de internet. Con el paso de los años, el evento fue creciendo hasta incluir grandes escenarios, presentaciones musicales y combates entre influencers de distintos países.

Cada edición reúne a streamers, youtubers, cantantes e influencers que se preparan durante meses para subirse al ring y enfrentarse frente a millones de espectadores.

Por eso, cuando llegue el 25 de julio en Sevilla, este combate promete convertirse en uno de los momentos más virales de toda la noche dentro de “La Velada del Año 6”.