Resumen

Esto es todo lo que tienes que saber de la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en La Velada del Año 6. (Foto: Twitch Ibai)
Por Paolo Valdivia

Uno de los combates más llamativos de “La Velada del Año 6” será el enfrentamiento entre los periodistas deportivos Gastón Edul y Edu Aguirre. Este combate ha llamado la atención de los fanáticos del fútbol y del streaming, ya que enfrenta a dos comunicadores muy populares en redes sociales que además están muy vinculados con dos de los jugadores más famosos del planeta: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El duelo forma parte de la cartelera oficial del evento creado por Ibai Llanos y promete ser uno de los momentos más comentados de la noche. La rivalidad simbólica entre ambos periodistas (uno asociado al entorno de Messi y el otro muy cercano al universo mediático de Cristiano Ronaldo) ha generado gran expectativa entre los seguidores del fútbol.

