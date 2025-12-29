El Año Nuevo 2026 está a la vuelta de la esquina y miles de peruanos preparan sus mejores cábalas para recibir de la mejor manera los próximos doce meses. Por lo general, muchos aprovechan estas fiestas festivas para escaparse de la rutina y dirigirse a los principales balnearios del país, como a Paracas o Máncora, así como visitar pueblos mágicos llenos de tradición y cultura. De esta manera, como parte de las celebraciones de fin de año, recientemente se ha viralizado en las redes sociales un supuesto feriado largo que iniciaría este 29 de diciembre. Ante ello, mediante un Decreto Supremo se confirmaron los días de descanso oficiales tanto para los trabajadores del sector público como del privado. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FERIADO LARGO DESDE EL 29 AL 31 DE DICIEMBRE EN PERÚ?

Luego de los días de descanso por las fiestas navideñas en el país, en la que muchos aprovecharon para reunirse con sus seres queridos, ahora ha surgido la duda sobre si habrá más feriados antes de finalizar el año. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 042-2025-PCM, publicado en el Diario El Peruano, señala que no habrá un feriado largo en el Perú, es decir, desde el lunes 29 al miércoles 31 de diciembre, por lo que la ciudadanía deberá acercarse a sus centros de labores con normalidad. No obstante, dicha normativa sostiene que el jueves 1 de enero de 2026 será considerado como feriado nacional, debido a las celebraciones del Año Nuevo, así como también día no laborable el viernes 2 (para el sector público).

¿CUÁNTOS FERIADOS HAY EN ENERO 2026?

Según el calendario peruano, la ciudadanía aprovechará 16 feriados nacionales para este 2026, lo cual aplica también para el ámbito educativo con la suspensión de clases, por lo que la mayoría podrá aprovechar para hacer una pausa a su rutina y realizar diferentes actividades. De esta manera, tras el inicio de un nuevo mes, el primer feriado obligatorio será este jueves 1 de enero de 2026, debido a las celebraciones de Año Nuevo. Esto permitirán que los trabajadores peruanos puedan disfrutar de un descanso remunerado y pasar más tiempo en familia.

Sin embargo, eso no es todo, pues, a través del Decreto Supremo n.º 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se estableció que el viernes 2 de enero sea considerado como día no laborable, exclusivamente para el sector público; mientras que el régimen privado estará sujeto a acuerdos entre la empresa y el empleado. Así, estas fechas coincidirán con el sábado 3 y domingo 4 de enero, formándose un feriado largo, principalmente para los trabajadores estatales del país. Cabe mencionar que el próximo día inhábil en el país será aún en abril por Semana Santa.