La indignación se apoderó del gremio de transportistas de Lima y Callao luego del asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. El crimen, ocurrido la noche del sábado, reavivó la frustración del sector frente a la falta de seguridad y protección para los choferes que trabajan en las calles de la capital.

En medio del impacto, los principales representantes del transporte urbano anunciaron una medida de fuerza que busca llamar la atención de las autoridades. Las conversaciones se intensificaron durante la mañana de este domingo, cuando se conocieron los primeros acuerdos entre empresas de los conos norte, sur y este. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿HABRÁ PARO EL LUNES 6 DE OCTUBRE?

Martín Ojeda, dirigente de la Cámara Internacional del Transporte, confirmó que este lunes 6 de octubre sí habrá paralización total de actividades por 24 horas en Lima y Callao. En diálogo con RPP, afirmó que los transportistas “no van a salir” a trabajar y que la medida es una decisión unitaria de las empresas.

“Simplemente, no vamos a salir. Lamentablemente, esto fue lo que quedamos. Consideramos que todos somos culpables y que esto no puede seguir dándose más en nuestro país”, expresó el representante. Ojeda aclaró que el paro no tiene tintes políticos ni busca enfrentamientos con otros gremios. También garantizó que será una protesta pacífica, sin bloqueos ni marchas, en señal de respeto hacia la ciudadanía.

¿QUÉ MOTIVÓ LA DECISIÓN DE PARALIZAR?

El asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa (conocida como “El Triángulo”), fue el detonante. El trabajador fue atacado mientras cumplía con su ruta, generando conmoción entre sus compañeros y vecinos. Ojeda sostuvo que este hecho representa el punto de quiebre para un sector que “ya no soporta la indiferencia del Estado”.

Según explicó, los transportistas sienten que los avances en materia de seguridad son mínimos, pese a las reuniones sostenidas con el Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior. “La situación no mejora, y la gente trabaja con miedo”, advirtió el dirigente, insistiendo en que los homicidios y asaltos se han vuelto frecuentes en distintas zonas de Lima.

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SE VERÁN AFECTADAS?

El paro abarcará principalmente los conos norte, sur y este de Lima, aunque se espera que el impacto alcance a toda la capital y al Callao. Cientos de vehículos de transporte urbano no circularán desde la medianoche del lunes, por lo que miles de usuarios podrían verse afectados en sus traslados hacia centros laborales y educativos. Si bien Ojeda evitó precisar cuántas empresas participarán, aseguró que la mayoría se ha comprometido con la medida en solidaridad con la víctima y su familia, según recoge Infobae.

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CIUDADANÍA?

El gremio invitó a la población a unirse simbólicamente al llamado con un cacerolazo desde las 7:00 a.m. de este lunes. Ojeda pidió que la manifestación se realice sin incidentes y con espíritu de unidad nacional. Además, advirtió que si se registra otro asesinato en los próximos días, la paralización podría extenderse. “Si el día lunes hay otro fallecido, el martes también se parará”, sentenció.