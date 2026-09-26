Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, el Gobierno peruano busca declarar días no laborables para la visita del Pontífice programado para noviembre próximo. Ante ello, esta medida no solo impactaría a los trabajadores del sector público, sino también a los del sector privado, quienes tendrían días libres en un contexto marcado por la reflexión ante la situación de inseguridad que atraviesa el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DÍAS PODRÍAN SER DECLARADOS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ?

Ante la llegada del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, y una agenda que congregará a miles de feligreses, el Gobierno peruano estaría evaluando implementar una serie de días no laborables dirigidos tanto a los trabajadores del sector público como del privado. Así, en entrevista con D News, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que el informe presentado por su cartera busca evaluar la declaración de feriados no laborables para el miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre en Lima, así como de feriados regionales en Lambayeque, Ucayali y Cusco.

@latinanoticias 🚨¿Habrá feriados por la visita del papa León XIV al Perú? El Gobierno evalúa la posibilidad de establecer días no laborables durante la llegada del pontífice, prevista para noviembre. La medida aún no está definida y será analizada de acuerdo con las actividades y ciudades que formen parte de su recorrido por el país. Se espera que el Ministerio de Trabajo determine si corresponde establecer feriados nacionales o regionales. ♬ sonido original - Latina Noticias

Por consiguiente, el titular del MTPE dejó en claro que la decisión sobre el feriado aún no está definida, ya que también se evalúa reforzar la seguridad del Santo Padre durante su visita al país, conforme comparte Infobae. “En el caso de Lima, consideramos todavía dentro de la evaluación, que este se materialice solo el día lunes 16. Consideramos que no sería necesario el 11 y el 12. (...) El 16 proque es la misa multitudinaria, es el día central, cae lunes. Podríamos asegurar que por ahí la decisión, estamos evaluando”, explicó Sheput.

¿CÓMO INGRESAR A LA VIGILIA DEL PAPA LEÓN XIV EN EL ESTADIO MONUMENTAL DE LIMA?

En medio del entusiasmo de los fieles católicos por la llegada del papa León XIV al Perú, el padre Yadir Candela del Arzobispado de Lima anunció, en declaraciones a RPP, que alrededor de 30 000 jóvenes participarán en la vigilia de oración que presidirá el Sumo Pontífice el próximo 12 de noviembre a partir de las 6:00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate. De acuerdo con el sacerdote, este importante recinto, que se convertirá en un espacio de encuentro para la fe y la fraternidad, tiene capacidad para recibir a 60 000 personas durante la jornada. Sin embargo, la mitad de los asistentes llegará desde distintas diócesis del país, mientras que el resto podrá participar mediante una convocatoria abierta dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años.

Eso no es todo, el padre dejó en claro que en los próximos días se brindarán más detalles para que las personas se puedan inscribir en la convocatoria y puedan participar de la vigilia. Por ello, instó a los interesados a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Arzobispado de Lima y de la Vicaría de la Juventud, donde se brindará mayor información. Finalmente, Candela indicó que este evento será una jornada de oración, no una misa, encabezada por León XIV, donde se incluirá presentaciones artísticas, dinámicas y testimonios de vida. “Será una experiencia en la que el estadio se va a convertir en una gran casa para acoger a todos los jóvenes de distintos lugares”, explicó.