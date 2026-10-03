La visita del papa León XIV al Perú mantiene en expectativa a trabajadores que esperan saber si tendrán jornadas libres durante los días en que el pontífice permanezca en el país. En las últimas semanas, el Gobierno evaluó alternativas para facilitar el traslado de personas hacia los lugares donde estará el líder de la Iglesia católica, especialmente ante la concentración de ciudadanos en determinadas regiones. Sin embargo, un documento del Consejo de Ministros muestra que la propuesta analizada apunta a otra modalidad, distinta a establecer un feriado nacional. La medida también considera aspectos relacionados con la seguridad, el orden interno y la movilidad de la población. A continuación, te contamos qué medida se evalúa, qué fechas fueron consideradas y cuál es la situación de la propuesta.

¿HABRÁ FERIADOS O DÍAS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

Hasta el 3 de octubre de 2026, no existe una disposición oficial que confirme un nuevo feriado nacional por la visita del papa León XIV. Aunque se informó que el Ejecutivo estudiaba declarar el lunes 16 de noviembre como feriado nacional, esta alternativa no figura en el acta del Consejo de Ministros del 25 de septiembre ni en reuniones posteriores.

En cambio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó una propuesta para establecer días no laborables compensables durante la visita apostólica. Esto implica recuperar posteriormente el tiempo no trabajado. El documento señala que el Gobierno busca garantizar el desarrollo de la visita y menciona acciones relacionadas con “la seguridad de los eventos y del orden interno”.

Papa León XIV. (Foto: EFE)

¿QUÉ FECHAS SE HABÍAN PROPUESTO PARA LOS DÍAS LIBRES?

Antes de conocerse el contenido del acta, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, había explicado que se analizaban fechas según las zonas que recibirían al pontífice. Para Lima se contemplaban inicialmente el miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre como posibles días no laborables.

La propuesta también incluía jornadas no laborables para Lambayeque, Ucayali y Cusco, sin fechas oficiales para cada región. Estas alternativas aún están en evaluación, según informa Infobae.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO EVALÚA ESTAS MEDIDAS?

La discusión está relacionada con la movilización que podría producir la visita. Durante la sesión del 25 de septiembre, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, pidió considerar el desplazamiento de ciudadanos hacia las localidades que serán visitadas, además de factores de clima y seguridad.

La presidenta Keiko Fujimori destacó que la visita se desarrollará en un contexto de profundo fervor católico, por lo que “constituirá un evento de suma trascendencia, que hermanará a nuestro país”.

La visita fue declarada de interés nacional mediante el Decreto Supremo N.° 037-2026-RE, una norma que también establece el periodo oficial de actividades del pontífice en el país. Sin embargo, el acta no confirma que los feriados anunciados hayan sido aprobados. Por ahora, la opción documentada es la evaluación de días no laborables compensables, mientras la decisión definitiva del Ejecutivo sigue pendiente y podría conocerse en las próximas semanas.

El papa León XIV. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque ambas fechas permiten interrumpir las actividades habituales, su aplicación no es la misma. El feriado es un descanso obligatorio establecido por ley y no implica recuperar las horas no trabajadas.

En cambio, el día no laborable suele destinarse principalmente al sector público y las horas dejadas de laborar deben compensarse posteriormente. En el sector privado, su aplicación dependerá del acuerdo alcanzado entre el empleador y los trabajadores.

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