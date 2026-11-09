Los oleajes anómalos continuarán afectando el litoral peruano durante los próximos días, según el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. El aviso establece que estas condiciones se mantendrán hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026 y alcanzarán distintos sectores de la costa, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de acudir a las playas o realizar actividades en el mar. La advertencia cobra especial importancia debido a que el nivel del mar también se encuentra por encima de sus valores normales.

¿Hasta cuándo habrá oleajes anómalos en las costas del Perú?

De acuerdo con el aviso marítimo difundido este lunes 9 de noviembre, los oleajes anómalos se presentarán hasta el miércoles 11 en diferentes sectores del litoral nacional. La Marina precisó que el fenómeno tendrá una intensidad ligera, aunque su impacto dependerá de la orientación y las características geográficas de cada playa.

Las condiciones no serán iguales en todo el país. Mientras algunos sectores recuperarán temporalmente la normalidad durante la tarde del lunes, otros recibirán nuevas olas procedentes del oeste y noroeste desde el martes 10. Por ello, la autoridad marítima mantiene el monitoreo de las condiciones del océano y recomienda prestar atención a las actualizaciones de sus pronósticos.

¿Qué regiones serán afectadas por el oleaje anómalo?

En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, en La Libertad, se espera el ingreso de oleaje ligero del oeste y noroeste desde la noche del martes 10 de noviembre. Esta condición podría modificar el comportamiento habitual del mar, especialmente en las playas que permanecen expuestas directamente al océano.

En la zona central, que se extiende desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, en Ica, el pronóstico contempla distintos escenarios. Entre Salaverry y Supe, en la provincia limeña de Barranca, las olas ligeras llegarán desde la tarde del martes. En tanto, entre Supe y San Juan de Marcona, el oleaje del suroeste persistirá hasta el restablecimiento de las condiciones normales durante la tarde del lunes, antes de un nuevo ingreso de olas del oeste y noroeste desde el martes.

Para el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, también se prevé que el oleaje ligero del suroeste disminuya durante la tarde del lunes. Sin embargo, desde la mañana del martes 10 se espera la llegada de nuevas olas del oeste y noroeste. La Marina advirtió que las playas abiertas y semiabiertas con orientación hacia el suroeste serán las que podrían experimentar una mayor incidencia del fenómeno.

¿Qué significa “oleaje ligero” y dónde tendría mayor impacto?

La denominación “ligero” no significa que las olas mantengan su tamaño habitual. Según la clasificación de la DHN, esta categoría corresponde a alturas de hasta un 50% por encima de las condiciones normales de cada zona. El porcentaje es relativo al comportamiento usual del mar: el aviso no fija una altura universal en metros para todas las playas ni indica que las olas duplicarán su tamaño, algo que corresponde a la categoría de oleaje moderado.

La Marina señala que el episodio tendrá mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Además, informa que el nivel del mar se encuentra por encima de sus valores normales debido al calentamiento persistente de la masa de agua, una condición que podría influir en la altura de las olas que llegan a algunos sectores. El reporte no cuantifica ese incremento adicional para una playa específica.

¿Por qué el nivel del mar está por encima de lo normal?

Uno de los aspectos que genera preocupación es que el nivel del mar se encuentra por encima de sus valores habituales debido al calentamiento persistente de la masa de agua. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, esta condición puede influir en la altura de las olas que llegan a determinadas zonas costeras y aumentar sus efectos cuando coinciden con otros factores marítimos.

La institución también señaló que la fase lunar de cuarto menguante, en su transición hacia la luna nueva, podría influir en el incremento del nivel de las mareas en algunos sectores. La combinación de estas condiciones requiere especial atención en playas de poca pendiente y zonas cercanas a la orilla, donde el avance del agua puede generar complicaciones para visitantes y trabajadores del litoral.

¿Qué recomienda la Marina de Guerra ante los oleajes anómalos?

La autoridad marítima exhortó a los gobiernos regionales, municipalidades, capitanías de puerto y empresas vinculadas a las actividades acuáticas a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales. La recomendación también está dirigida a pescadores, deportistas, turistas y personas que suelen acudir a las playas durante esta época del año.

Entre las principales medidas de prevención se encuentra evitar ingresar al mar cuando las condiciones sean peligrosas, no acercarse a rompeolas ni muelles expuestos y respetar las restricciones que establezcan las autoridades. Los pescadores y operadores portuarios deben mantenerse atentos a las disposiciones de las capitanías de puerto antes de realizar sus actividades. La Marina continuará monitoreando el comportamiento del océano y difundiendo información para proteger a la población.

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