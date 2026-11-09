La Marina de Guerra alertó sobre la presencia de oleajes anómalos en las costas peruanas hasta el miércoles 11 de noviembre. Las playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el suroeste tendrán mayor incidencia. (Fuente: Difusión)
La Marina de Guerra alertó sobre la presencia de oleajes anómalos en las costas peruanas hasta el miércoles 11 de noviembre. Las playas abiertas y semiabiertas orientadas hacia el suroeste tendrán mayor incidencia. (Fuente: Difusión)
Por Redacción EC

Los oleajes anómalos continuarán afectando el litoral peruano durante los próximos días, según el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. El aviso establece que estas condiciones se mantendrán hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026 y alcanzarán distintos sectores de la costa, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de acudir a las playas o realizar actividades en el mar. La advertencia cobra especial importancia debido a que el nivel del mar también se encuentra por encima de sus valores normales.

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