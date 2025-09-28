Ha iniciado la primavera de manera oficial en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúa dándose a conocer los detalles entorno al clima, y sobre todo acerca de fenómenos atmosféricos que se registran con ciertos niveles de alerta. Al respecto, hoy vamos a referirnos a la ocurrencia de lluvias intensas sobre varias regiones del país, y esto considerando la publicación de avisos que así lo pronostican contando con las medidas preventivas y apoyo de parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

¿HASTA CUÁNDO Y DÓNDE HABRÁN LLUVIAS INTENSAS EN PERÚ, SEGÚN AVISO EMITIDO POR EL SENAMHI?

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), suele emitir datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades, siendo a partir de la medianoche del viernes 26 de setiembre, el inicio previsto entorno a precipitaciones de “moderada a fuerte intensidad” sobre ciertas regiones peruanas.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles entorno al Aviso N° 343 mediante el cual pasa a pronosticarse de manera preventiva la continuidad de lluvias hasta las 11.59 p.m. del domingo 28, y en más de 10 departamentos donde además habría granizo por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), y asimismo nevadas sobre los 3 mil 900 de la sierra central y sur.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h”, remarca el pronóstico emitido por parte del Senamhi, estimando asimismo la ocurrencia de “un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, y lluvia dispersa hacia la costa”.

Reportándose nivel de alerta de color naranja, la información compartida oficialmente, y a través del Aviso N° 343, también refiere que las autoridades de las más de 10 regiones peruanas afectadas, deben estar alertas a la proximidad de otros fenómenos meteorológicos de similares características, y esto considerando el fin del invierno para darle la bienvenida a la estación de la primavera.

ESTAS SON TODAS LAS REGIONES PERUANAS DONDE EL SENAMHI PRONOSTICA CONTINUIDAD DE LLUVIAS HASTA LA NOCHE DEL DOMINGO 28 DE SETIEMBRE

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Lluvias en Lima también pronostica el Senamhi con la llegada de la primavera, y hasta la noche del domingo 28 de setiembre evidenciando mayor intensidad. (Fuente: El Peruano)

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS POR EL INDECI PARA AFRONTAR LA CONTINUIDAD DE PRECIPITACIONES

El INDECI exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación figuren despejadas, y debidamente señalizadas a fin de dirigir a la población hacia una zona segura.

El INDECI hace hincapié en la importancia de que figuren con disponibilidad todos los centros de salud de la región afectada por lluvias, compañías de bomberos y comisarías si llegase a presentarse la emergencia pronosticada.

El INDECI recomienda asimismo que la población afectada pueda proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

A PARTIR DE ESTA FECHA HA INICIADO OFICIALMENTE LA PRIMAVERA 2025 EN PERÚ

Diariamente, el clima termina rigiendo nuestras vidas, y hasta el uso de prendas para vestirnos, siendo las bajas temperaturas aquellas condiciones del tiempo que caracterizan al invierno desde casi las 10 de la noche del 20 de junio sobre territorio peruano.

Así es como el Senamhi comparte de manera oficial, los detalles entorno a cada una de las 4 estaciones astronómicas cuya duración en países del hemisferio sur, asciende a los 3 meses aproximados, y asimismo evidencia la presentación de características atmosféricas muy propias de cada región.

Con respecto al invierno, y según lo precisa la propia entidad de Gobierno, te contamos que el lunes 22 de setiembre culminó oficialmente dicho periodo representado por los días más fríos del año, y así desde la 1.19 de la tarde de esa misma jornada, comenzó lo que todos conocemos como la primavera.

Termina el invierno 2025 para dar por iniciada una primavera que sobre territorio peruano suele presentarse con días más cálidos rumbo a la última estación astronómica del año.

Las condiciones climáticas asociadas a las bajas temperaturas, traen consigo cierta incertidumbre sobre territorio peruano, y es que muchas veces suelen combinarse noches con lloviznas y amaneceres soleados mayormente experimentados desde casi fines de diciembre cuando llega el verano.