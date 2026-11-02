Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese contexto, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los fieles, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que los días no laborables programados para noviembre con motivo a la llegada del pontífice serían macrorregionales, una medida que favorecería a muchos ciudadanos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO EL MINCETUR SOBRE LOS DÍAS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 al 16 de noviembre, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó, en declaraciones a RPP, que los días no laborables establecidos tendrían un alcance macrorregional. Es decir, la medida podría aplicarse en varias zonas del país y no solo en aquellas que recibirán al pontífice, con el objetivo de que muchos fieles católicos puedan viajar o desplazarse al encuentro con Robert Prevost, quien desarrolló gran parte de su vida religiosa en el territorio nacional.

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Asimismo, pese de que aún no se ha evaluado esta decisión, el titular del Mincetur tiene previsto que la visita del papa movilizaría cerca de 854 000 personas en el país, entre ellas más de 50.000 turistas extranjeros. “Se está trabajando en Pucallpa y en Chiclayo para hacer que las casas puedan habilitarse y permitir la llegada. Esto sucede naturalmente con personas que viven cerca o conocen a alguien o tienen familia; esto que sucede, digamos, no organizadamente, se está tratando de ordenar para ofrecer estos espacios”, detalló Valencia.

¿QUÉ PRODUCTOS ELABORAN LAS INTERNAS DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS POR LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV?

En entrevista con Andina, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos contaron que ya se organizan con diversas manualidades ante la llegada del papa León XIV al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. Este es el caso de Nany, una interna de 44 años, que confeccionó un “mini papa León XIV” de 30 centímetros de alto inspirada en la vestimenta del pontífice. La iniciativa forma parte del programa Cárceles Productivas del INPE, en las cuales las internas han preparado 50 peluches en edición limitada del Santo Padre, vestidos con el hábito del Señor de los Milagros en homenaje al Mes Morado. Así, de acuerdo con la interna, este producto tiene un precio de S/30 y están disponibles través de las redes sociales de Cárceles Productivas y en la tienda ubicada en el jirón Ica n.° 197-199, en el Centro de Lima.

Asimismo, su catálogo incluye productos alusivos al papa León XIV, como polos, figuras y accesorios artesanales, cuyos precios oscilan entre S/12 y S/49. “Comenzamos diseñando el armado de la estructura del cuerpo del muñeco de a pocos. Luego evaluamos el tipo y la textura de la tela más adecuada para confeccionar el peluche. Al final, definimos las características y elementos distintivos de la vestimenta papal para representarlo fielmente. Desde que llega la tela trazamos, cortamos y, una vez cortado, pasa al proceso de cocido. Luego se marcan las piezas para tener la precisión exacta de dónde va cada una. Finalmente, se llena, se cierra y se hace la limpieza de los hilos y excesos de material”, explicó.