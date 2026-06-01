La espera por la Danza de los Dragones finalmente ha terminado. Tras casi dos años de teorías, conspiraciones y una intensa producción, HBO ha hecho oficial el regreso de una de sus series más exitosas. La guerra civil entre los Consejos Negro y Verde alcanzará su punto más crítico y sangriento en los nuevos episodios. A continuación, te contamos todos los detalles confirmados sobre la fecha de estreno, la cantidad de capítulos y lo que nos depara la tercera temporada de “House of the Dragon” (La Casa del Dragón) en HBO Max.

¿Cuándo se estrena la Temporada 3 de House of the Dragon?

HBO ha confirmado de forma oficial que la tercera temporada de House of the Dragon se estrenará el domingo 21 de junio de 2026 en Estados Unidos y América Latina a través de la plataforma de streaming Max (anteriormente HBO Max), emitiéndose en España durante la madrugada del 22 de junio debido a la diferencia horaria.

El anuncio vino acompañado de un explosivo tráiler final bajo el lema “El trono no conoce la piedad”, dejando claro que la tregua entre Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Daemon Targaryen (Matt Smith) contra las fuerzas de King’s Landing ha terminado de forma definitiva.

Tráiler oficial

Calendario oficial de capítulos y fechas de emisión

La tercera temporada de la precuela de Game of Thrones estará compuesta por 8 episodios, repitiendo la misma duración condensada que vimos en la segunda entrega. Los capítulos se estrenarán de manera semanal cada domingo en la noche.

Para que no te pierdas ningún detalle de la emisión en Max, aquí tienes el calendario completo:

Episodio Fecha de Estreno (Latinoamérica) Fecha de Estreno (España) Capítulo 1 Domingo, 21 de junio de 2026 Lunes, 22 de junio de 2026 Capítulo 2 Domingo, 28 de junio de 2026 Lunes, 29 de junio de 2026 Capítulo 3 Domingo, 5 de julio de 2026 Lunes, 6 de julio de 2026 Capítulo 4 Domingo, 12 de julio de 2026 Lunes, 13 de julio de 2026 Capítulo 5 Domingo, 19 de julio de 2026 Lunes, 20 de julio de 2026 Capítulo 6 Domingo, 26 de julio de 2026 Lunes, 27 de julio de 2026 Capítulo 7 Domingo, 2 de agosto de 2026 Lunes, 3 de agosto de 2026 Capítulo 8 (Gran Final) Domingo, 9 de agosto de 2026 Lunes, 10 de agosto de 2026

¿Qué pasará en la Temporada 3 de La Casa del Dragón?

Basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la tercera temporada retomará las consecuencias directas de los tensos preparativos de guerra vistos al final de la segunda entrega.

La Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet)

El showrunner de la serie, Ryan Condal, ha adelantado que los primeros compases de esta temporada adaptarán la esperada Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos navales y aéreos más sangrientos e impactantes de toda la mitología de Poniente. Condal la ha calificado como “una de las secuencias de televisión más ambiciosas jamás filmadas”.

Nuevos personajes confirmados

El conflicto sumará nuevas e importantes piezas políticas y militares a su tablero. Entre las incorporaciones confirmadas para el reparto destacan: