Cada 10 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Esta fecha fue creada para destacar el rol de la ciencia en la sociedad. Subraya la importancia de convocar a diversas audiencias en los nuevos debates científicos y la importancia de la ciencia en nuestro día a día.

El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, fue planteado en la Conferencia General de la UNESCO de 2001. Con esta conmemoración se buscó en primer lugar, renovar el compromiso internacional a favor de la ciencia y su desarrollo.

Se propuso en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que fue celebrada en Budapest en 1999. Aquí se determinó que la creación de esta fecha serviría para construir una oportunidad para que se reafirme anualmente la voluntad de alcanzar los objetivos y recomendaciones científicas ya acordadas.

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo: ¿cuál es su origen y por qué se celebra el 10 de noviembre? | Foto: Pixabay

Objetivos del Día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Renovar el compromiso internacional para el uso de la ciencia a favor de la sociedad.

Fortalecer la toma de conciencia colectiva sobre la importancia de la ciencia en poblaciones pacíficas y sostenibles.

Impulsar la solidaridad para compartir la ciencia entre países.

Aproximar la ciencia a la sociedad.

Incrementar el apoyo científico.

Con estos puntos se enfatiza la importancia de la ciencia y su compromiso a nivel internacional, para mejorar la vida en el planeta.

En agosto de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el período 2024-2033 como el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, subrayando el papel fundamental de la ciencia para abordar los desafíos más apremiantes del mundo. Esta iniciativa reconoce que alcanzar las metas de la Agenda 2030 y más allá requerirá no solo avances en el conocimiento y la innovación, sino también alianzas más sólidas entre la ciencia, las políticas y la sociedad.

En este contexto, el Día Mundial de la Ciencia de 2025 proporcionará una plataforma vital para considerar qué tipo de ciencia (y qué tipo de relación entre ciencia y sociedad) será esencial para afrontar los desafíos futuros, con la UNESCO a la vanguardia de este esfuerzo.

Este día conmemorativo brinda la oportunidad de movilizar a todos los actores en torno al tema de la ciencia para la paz y el desarrollo, desde funcionarios gubernamentales y medios de comunicación hasta estudiantes. La UNESCO anima a todos a unirse a la celebración organizando su propio evento o actividad.