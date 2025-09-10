El suicidio es uno de los problemas de salud mental más frecuentes, pero a la vez uno de los más descuidados, debido a los estigmas, mitos y tabúes que se encuentran en la sociedad. Ante esta problemática, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y en este año se desarrollará este miércoles.

Esta importante fecha, organizada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa el compromiso global que debemos tener con respecto a la importancia de la prevención del suicidio.

Aquí te explicamos cómo ayudar a una persona que ha pensado en quitarse la vida. (Foto: Austin Guevara / Pexels)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONMEMORAR ESTA FECHA?

Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año se presentan más de 7 mil casos de personas que se quitan la vida luego de varios intentos de suicidio, que significa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la tercera causa de muerte que se presenta en jóvenes de 20 a 24 años de edad en América. Mientras que las personas de 45 a 59 años se encuentran en el grupo de suicidio más alto de la Región, luego de los adultos de 70 años a más.

En este sentido, existen factores de riesgo asociados al suicidio, como pérdida laboral o financiera, trauma o abuso, trastornos mentales y por uso de sustancias, y barreras para acceder a la atención médica. Además, la pandemia de COVID-19 ha empeorado la situación al aumentar la prevalencia de enfermedades mentales y alterar los servicios esenciales de salud mental. Otras emergencias humanitarias, incluida la migración, agravada por la crisis climática global, también representan una amenaza importante para la salud mental.

Observando esta problemática, es importante festejar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio porque esta fecha incentiva a crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida.

Uno de los objetivos principales para conmemorar este día es generar conciencia en las personas sobre cómo prevenir los casos de suicidio en todo el mundo. Las tareas que se deben desarrollarse son promover la colaboración y el autoempoderamiento de las personas interesadas para afrontar la responsabilidad de una autolesión y el suicidio por medio de acciones preventivas.

La prevención del suicidio se podrá lograr a través del desarrollo de diversas medidas, como los proveedores de atención médica, así como mensajes positivos e informativos, los cuales permitan un debate abierto sobre la salud mental en diferentes lugares como el hogar, la escuela y en el trabajo. También se debe incluir a aquellas personas que se encuentran en esta situación o se encuentran afectados por el suicidio, para que puedan compartir sus historias y expresar sus emociones, como también para buscar ayuda profesional.

Es importante conmemorar esta fecha para crear esperanza a través de la acción, para abordar este problema urgente de salud pública. Esta situación no solo debe ser importante para quienes tienen un caso de suicidio cercano, sino que involucra a familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos.

¿CÓMO IDENTIFICAR A ALGUIEN CON PENSAMIENTOS SUICIDAS?

La señales que puede presentar una persona con pensamientos suicidas son muchas, pero se pueden reflejar de la siguiente manera:

La persona empieza a descuidar su apariencia física.

Empieza a tener un rendimiento bajo en sus estudios o trabajo.

Empieza a aislarse.

Pierde interés o pasión por cosas que le solían gustar.

Habla de que la vida no tiene propósito, que no tiene futuro o que no sabe qué hacer.

Habla de querer desaparecer, simplemente no existir o desear no haber nacido. “Si dejara de existir, todo sería mejor” puede ser una frase recurrente.

¿CÓMO AYUDO A ALGUIEN CON IDEAS SUICIDAS?

Tener en nuestro entorno a una persona con tendencia suicida implica mucha empatía y ganas de ayudarla, hacer que se sienta valorada y sobre todo escuchada. Puedes seguir estos pasos:

Hablar directamente del tema a la persona es un primer paso muy importante.

Recuérdale que es muy querida y amada por los que le rodean.

Promueve actividades o espacios para que frecuente amigos.

Acompaña a la persona para que no caiga en aislamiento, pues esto aumenta su depresión. Ayúdala a reconectar con sus acciones.

Motívala a que vaya donde un especialista, un psicólogo o un psiquiatra para que pueda recibir ayuda profesional.