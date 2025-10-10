El huevo es una fuente inagotable de nutrición, que contiene la mayoría de las vitaminas, minerales y antioxidantes que necesita el cuerpo, y es ampliamente reconocido por su papel en las dietas saludables y equilibradas.

Debido a su importancia en la alimentación de las personas, el segundo viernes de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Huevo, el cual busca enseñar que los huevos son una fuente excelente y asequible de nutrición de alta calidad.

Esta es la cantidad de huevos que deberías consumir al día sin afectar tu corazón o los niveles de colesterol | Foto: Freepik

¿CUÁNDO SE ORIGINÓ EL DÍA MUNDIAL DEL HUEVO?

Esta fecha fue proclamada por la Comisión Internacional del Huevo en 1996 en Viena, y desde entonces, los fanáticos de los huevos de todo el mundo han ideado nuevas formas creativas de honrar a esta increíble fuente de nutrientes.

Este viernes 10 de octubre puedes celebrar esta efemérides haciendo algún platillo para compartir con los familiares o amigos, teniendo como protagonista a uno de los alimentos más queridos a nivel mundial, el huevo.

¿QUÉ BENEFICIOS PRESENTA EL HUEVO?

Beneficios para la salud

Entre los alimentos más nutritivos del planeta, un huevo grande proporciona 13 vitaminas y minerales esenciales y 6 g de proteína de alta calidad.

Muchos de los nutrientes que se encuentran en los huevos comúnmente se consumen de manera insuficiente, pero se requieren como parte de una dieta saludable para ayudarlo a rendir al máximo y evitar problemas de salud graves.

La biodisponibilidad y densidad de sus nutrientes significa que los huevos tienen la capacidad de mejorar directamente los resultados de salud humana en todo el mundo, contribuyendo a una vida mejor para todos.

La alta densidad de nutrientes de los huevos les permite apoyar el sistema inmunológico natural del cuerpo, promover el crecimiento físico y ayudar al desarrollo del cerebro infantil.

Beneficios para el planeta

Los huevos son una fuente de proteínas de bajo impacto y tienen la huella ambiental más baja de las fuentes de proteínas animales comunes y son comparables a algunos alimentos de origen vegetal.

La industria del huevo sigue comprometida con la producción de alimentos nutritivos de manera ambientalmente responsable, apoyando activamente una vida mejor para todos.

Beneficios para la sustentabilidad

La industria del huevo es una fuente importante de ingresos para las poblaciones rurales de todo el mundo.

En los países de ingresos bajos y medianos, las mujeres representan una gran proporción de los productores de huevos y dependen de sus granjas para brindar una vida mejor a sus hijos.