Celebra ARMY. El menor de los integrantes de BTS, Jeon Jung-kook, mejor conocido como Jungkook, se encuentra celebrando su cumpleaños número 26 en Corea del Sur y el resto del mundo. Como es habitual en cada onomástico, todos los fanáticos se unen para festejar junto a su artista favorito y mostrar su apoyo y cariño al cumpleañero.

En esta ocación, no fue la excepción y desde muy temprano el nombre de Jungkook ocupa las primeras tendencias en redes sociales, gracias al apoyo de ARMY. Asimismo, el intérprete de “Seven” no quiso dejar fuera a sus fans de la celebración y les envió un mensaje de agradecimiento a través de Weverse, además de compartir con sus seguidores en una transmisión en vivo.

Como cada año, se esperan actividades y proyectos de ARMY en honor al idol del k-pop. En Perú, ARMY encabeza los hashtags y temas de conversación en X (antes Twitter), por el cumpleaños de Jungkook.

MENSAJE DE JUNGKOOK EN WEVERSE PARA ARMY:

A través de la plataforma de Weverse, Jungkook de BTS compartió un post o publicación donde agradeció a ARMY por el constante amor y apoyo que año con año le brindan el día de su cumpleaños.

“Hola a todos, soy Jungkook. Es mi cumpleaños :). A medida que pasa el tiempo, se siente cada vez más como si mi cumpleaños no pareciera gran cosa, pero dado que el tiempo para el que todos ustedes se prepararon es tan precioso, me estoy asegurando de escribir claramente estas palabras, pero ahora, se siente como si las cosas que quiero expresar, no me salieran, je. Se siente como si hoy te dijera las mismas palabras que siempre he dicho antes”.

“Siempre estoy agradecido, y por muy valioso que sea todo tu tiempo, quiero decirte que sé que estoy recibiendo tu amor y también quiero decirte que te amo. Últimamente he estado pasando felizmente mi día a día. Tengo cierta confianza en que me está yendo bien estos días, pero estoy seguro de que si no fuera por todos ustedes, no sabría cómo hubieran sido las cosas. Avanzando, confiemos unos en otros, y quiero confiar en mí mismo y caminar junto a todos ustedes. ¡Gracias siempre!, seamos felices. Estoy subiendo esto un minuto antes de que sea mi cumpleaños. AFBF (ARMY por siempre, Bangtan por siempre)”.

¿CUÁNDO ES EL CUMPLEAÑOS DE JUNGKOOK?

Jungkook (Jeon Jung-kook), miembro menor de BTS, nació en Mandeok-dong, Busan en el año 1997. Es decir, este año el idol celebra su cumpleaños número 26 este 1 de setiembe de 2023.

El joven idol se encuentra pasando por un buen momento; el pasado 14 de Julio Jungkook realizó su debut en solitario con su sencillo “SEVEN”. Canción en colaboración con la rapera estadounidense Latto.