Kim Hyun Joong regresa a Lima como parte de su gira en América Latina. El cantante coreano estará junto a sus fans peruanos una vez más desde su concierto en el 2019. Debutó como líder del grupo k-pop SS501, se presentará este martes 4 de octubre, siendo la tercera parada de su gira “The end of a dream” por Latinoamérica. Todos los detalles, en esta nota.

El furor que se espera por la llegada de Kim Hyun Joong tiene raíz en su trayectoria como idol de k-pop de la segunda generación y la atención que recibió su personaje de Ji Hoo en “Boys over flowers” (2009). Aunque fue el protagonista secundario que no se quedó con el amor de Jan Di, el joven sí conquistó a los espectadores del popular drama coreano.

Actualmente, Kim Hyun Joong ejerce únicamente como solista y su estilo musical ha virado al k-rock. Aun así, el setlist del concierto no deja de lado canciones que traen recuerdos de esas etapas de su carrera: “Love like this” (SS501) y una versión acústica de “Because I’m stupid” (OST de “Boys over flowers”).

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO ESTE SHOW MUSICAL?

En agosto de este año, el exintegrante de SS501 confirmó su tour en distintos países de Latinoamérica como México, Chile, Bolivia y Perú. El artista tocará este martes 4 de octubre en Plaza Arena del Jockey Plaza, donde se reencontrará con sus fans, también llamados Henecia.

Según Workshows, el espectáculo del surcoreano iniciará a las 8.00 p. m. y planean abrir las puertas desde las 5.00 p. m.

¡Mañana!😍

A cantar y emocionarnos escuchando las canciones de Kim Hyun-Joong 💚💚💚este 4 de octubre en Plaza Arena .

🎫 Entradas en Passline Perú

Capacidad limitada

📍Plaza Arena, Jockey Club del Perú#KimHyunJoong #concierto #KimHyunJoongenLima #henecia #worldtour pic.twitter.com/4s8YjI6tz9 — Work Shows (@WorkShowsPeru) October 3, 2022

¿DÓNDE CONSEGUIR ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE KIM HYUN JOONG EN LIMA?

Los boletos para el espectáculo del idol se pueden adquirir a través de la página de Passline. Cabe mencionar que la mayoría de las entradas se encuentran completamente agotadas, pero aún quedan otras opciones.

Por ahora, solo están disponibles dos zonas delimitadas en el Plaza Arena: VIP y general. Los boletos super-VIP (con beneficio Hi-Touch) se agotaron.

VENTA PRESENCIAL: En caso todavía quede stock disponible, podrás conseguir boletos en la misma sede del concierto. Puedes ver más indicaciones sobre el concierto en las redes sociales de Workshows.

¿CUÁL ES EL SETLIST DEL ARTISTA?

Por el momento, aún se desconoce el setlist oficial de la estrella coreana. No obstante, es seguro que cante sus mayores éxitos como “Please”, “One more time”, “Kiss kiss”, “Wait for me”, “Just for my love”, “Break down”, “Imademo”, “Rewind” y muchos más.