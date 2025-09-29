De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 712, en la actualidad el Perú reconoce 16 feriados nacionales, además de una serie de días no laborables establecidos por el gobierno. Estas fechas brindan a la ciudadanía la oportunidad de tomar un descanso de sus obligaciones laborales o académicas, facilitando así la realización de actividades personales o recreativas fuera de la rutina diaria.

La buena noticia que celebran los trabajadores peruanos en la primera semana de OCTUBRE 2025: ¿cuál es la razón?

El próximo miércoles 8 de octubre será feriado. En esta fecha importante se conmemora el Combate de Angamos que sucedió un 8 de octubre de 1879, en la que Miguel Grau Seminario y sus hombres a bordo del Monitor Huáscar enfrentó a una escuadra de la marina chilena en la guerra denominada “Guerra del Pacífico”.

En esta fecha se recuerda a aquellos que dieron su vida por proteger los intereses de la nación, incluyendo a nuestro máximo héroe, Miguel Grau Seminario. (Foto: difusión)

De tal modo que su conmemoración es significa mucho para la Marina de Guerra y también para la historia del Perú. A pesar de que en la actualidad el Monitor Huáscar luzca como trofeo de guerra en Chile, los peruanos recuerdan y honran la entrega de quienes ofrendaron la vida por defender los intereses del país, entre ellos nuestro gran héroe, Miguel Grau.

Qué más debes saber sobre el 8 de octubre

Miguel Grau Seminario, destacado almirante de la Marina de Guerra del Perú, lideró con valentía al monitor Huáscar durante intensos enfrentamientos contra la escuadra chilena, a pesar de las notorias desventajas técnicas de la nave peruana frente a las mejor equipadas unidades enemigas. En ningún momento contempló la rendición, manteniéndose firme hasta el final.

El 8 de octubre de 1879, en medio del Combate de Angamos, Grau perdió la vida mientras defendía su embarcación, que finalmente fue capturada por las fuerzas chilenas. Esta pérdida significó un duro golpe para el país, tanto por la caída del principal buque de guerra peruano como por la muerte de uno de sus más grandes héroes nacionales.

Hoy en día, Miguel Grau es reconocido como una de las figuras más emblemáticas de la historia republicana del Perú, símbolo de coraje, lealtad y sacrificio por la patria.

Cuánto te deben pagar si trabajas feriado

En ese caso, el trabajador debe percibir el equivalente al triple de su remuneración diaria, desglosado de la siguiente manera:

El pago correspondiente al feriado.

El pago por la jornada efectivamente laborada.

Una sobretasa adicional del 100 % sobre el pago habitual.