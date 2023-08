Cómo ver La Casa de Magaly EN VIVO | El reality peruano de convivencia que contará con la participación de personajes de nuestra farándula nacional como, Andrés Hurtado, Samahara Lobatón, La Uchulú, Fiorella Retiz, Gabriela Serpa, entre otros, está próximo a estrenarse y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas el primer capítulo del programa. Según el avance que ha ido difundiendo “Magaly TV la firme”, la gran producción llegará a las pantallas de televisión este martes 15 de agosto a través de ATV EN VIVO en señal abierta para todo el Perú. Eso no es todo, el reality también se podrá ver ONLINE GRATIS por Facebook y YouTube. El reality irá desde las 9.45 p. m., en el horario habitual del programa de Magaly. Cuando terminé este espacio, se podrá seguir la transmisión 24/7 en redes sociales.

El reality "La Casa de Magaly" mostró su primer adelanto.