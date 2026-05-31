La vía Fernando Belaunde Terry, más conocida como Pasamayito, comenzó a funcionar en 2022 tras una inversión superior a los 72 millones de soles. La infraestructura comprende una carretera de doble sentido con una extensión de 9,2 kilómetros, un ancho de 3,3 metros, veredas y 5.783 muros de contención. Esta ruta conecta los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. Desde su inauguración, la obra ha sido objeto de cuestionamientos debido a presuntas deficiencias en señalización, mantenimiento y condiciones de seguridad relacionadas con sus pronunciadas pendientes. Además, en 2023, la Contraloría General de la República del Perú reportó observaciones vinculadas a la construcción de algunos muros de contención y otros aspectos de la infraestructura. Por otro lado, se ha registrado en los últimos meses varios accidentes en esta zona.

Conoce lo que se construirá en esta zona como un proyecto en las cual disminuirá los accidentes y tendrán más fluidez los carros

La propuesta es construir un túnel en la zona de Pasamayito. Este proyecto es promovido por el ingeniero Raúl Rojas, quien considera que esta infraestructura podría convertirse en una alternativa eficaz para mejorar la seguridad vial en el corredor que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. Según plantea, la obra permitiría reducir la exposición de los conductores a los riesgos asociados con la actual carretera, caracterizada por curvas pronunciadas, pendientes y un trazado zigzagueante. Por otro lado, esta iniciativa surge por los numerosos incidentes de tránsito. Solo en los sectores considerados más críticos de Pasamayito se han reportado más de 20 accidentes vehiculares, mientras que a lo largo de la vía se han registrado decenas de choques y varios fallecimientos. Estas cifras han generado preocupación entre vecinos, transportistas y especialistas, quienes demandan medidas que incrementen las condiciones de seguridad en la ruta.

¿Cuáles son estas características que tendrá el túnel del “pasamayito” que en los proyectos se considerará en la construcción?

Los impulsores del proyecto sostienen que una infraestructura moderna, acompañada de mejores sistemas de monitoreo y control, podría contribuir no solo a disminuir los accidentes, sino también a fortalecer la seguridad de quienes utilizan diariamente esta importante conexión vial.

El túnel tendrá las siguientes consideraciones:

El túnel que conectaría Collique, en Comas, donde se ubicará el portal oeste, con la zona de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, donde estará situado el portal este.

Tendrá una extensión aproximada de 4,2 kilómetros e incluiría dos túneles paralelos o gemelos, con tres carriles de circulación para facilitar el tránsito en ambos sentidos.

Los riesgos asociados a la construcción se reducirían mediante la aplicación de métodos especializados ampliamente utilizados en entornos urbanos, como el Nuevo Método Austriaco de Construcción de Túneles (NATM) y la técnica de perforación y voladura conocida como Drill & Blast.

Los túneles generarían diversas ventajas, entre ellas beneficios sociales, económicos y estratégicos, impactando positivamente tanto a los usuarios de la vía como a las comunidades involucradas.

El denominado Túnel Pasamayito demandaría una inversión inicial estimada en 250 millones de dólares y tendría un plazo de construcción cercano a los tres años.

¿Cuándo se presentará este proyecto y en qué lugar para definir el diseño a realizar en el plazo correspondiente?

La propuesta del Túnel Pasamayito será expuesta durante el 15.º Congreso Latinoamericano Tunnel Mining 2026, encuentro especializado que reunirá a expertos, ingenieros, consultores y representantes de empresas vinculadas a la minería subterránea y al desarrollo de infraestructura de túneles. El evento, organizado por ELITEMIN, se llevará a cabo los días 1 y 2 de julio en el Hotel Sol de Oro. Contará con la participación de más de 40 expositores nacionales e internacionales. Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con el diseño, construcción y operación de minas subterráneas, así como el desarrollo de túneles para proyectos de infraestructura vial, ferroviaria e hidráulica. La presentación de iniciativas como el Túnel Pasamayito permitirá abrir el debate sobre alternativas de infraestructura para mejorar la conectividad urbana y la seguridad vial en Lima. Para obtener mayores detalles sobre el evento, los organizadores han habilitado el correo electrónico press@elitemin.com y el portal especializado www.tunnel-mining.com.

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