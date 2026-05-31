Por Redacción EC

La vía Fernando Belaunde Terry, más conocida como Pasamayito, comenzó a funcionar en 2022 tras una inversión superior a los 72 millones de soles. La infraestructura comprende una carretera de doble sentido con una extensión de 9,2 kilómetros, un ancho de 3,3 metros, veredas y 5.783 muros de contención. Esta ruta conecta los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. Desde su inauguración, la obra ha sido objeto de cuestionamientos debido a presuntas deficiencias en señalización, mantenimiento y condiciones de seguridad relacionadas con sus pronunciadas pendientes. Además, en 2023, la Contraloría General de la República del Perú reportó observaciones vinculadas a la construcción de algunos muros de contención y otros aspectos de la infraestructura. Por otro lado, se ha registrado en los últimos meses varios accidentes en esta zona.