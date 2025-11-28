Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, animes y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, recientemente el servicio de streaming ha sufrido una inesperada caída tras el lanzamiento de la última temporada de ‘Stranger Things’, una de las producciones del año más esperadas por millones de seguidores en el mundo. No obstante, existe una serie de ciencia ficción que logró tener un gran éxito en varios países, lo que generó que se posiciones entre los primeros lugares, superando a los hermanos Duffer. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE DE CIENCIA FICCIÓN SUPERÓ A ‘STRANGER THINGS’ EN NETFLIX?

Este miércoles 26 de noviembre, se estrenó con bombos y platillos una de las series más esperadas por fanáticos en el mundo: ‘Stranger Things’. Y es que, el primer capítulo de la última temporada acaparó la atención de millones de personas, lo que generó que el servicio de Netflix sufra una caída, perjudicando a varios durante algunos minutos. Así, lejos de este anecdótico suceso, la plataforma de streaming anunció que la cuarta temporada se posicionó como la tercera producción más vista, al acumular 1 838 millones de horas reproducidas y 140 millones de visualizaciones, cifras que siguen creciendo desde su retorno al Top 10.

Asimismo, la serie de los hermanos Duffer no ha dejado de cosechar éxitos desde su lanzamiento. Sin embargo, no fue hasta el estreno de ‘The Umbrella Academy’, entre el 20 y el 26 de junio de 2022, que la serie logró destronar a ‘Stranger Things 4′ con 124.530.000 horas reproducidas, frente a las 76.910.000 del título creado por los hermanos Duffer, según Espinof. Aunque este logro solo fue momentáneo, pues en los siguientes días se estrenó los episodios restantes de la producción estadounidense, recuperando el primer lugar en Netflix. Cabe recordar que, ‘The Umbrella Academy’ concluyó en 2024 con el estreno de su cuarta temporada con apenas un 55 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

¿DE QUÉ TRATA ‘THE UMBRELLA ACADEMY’ EN NETFLIX?

Una familia disfuncional, poderes extraordinarios y un misterio que pone en riesgo al planeta marcan el inicio de la serie inspirada en los cómics de Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance. La historia arranca cuando 43 bebés nacen simultáneamente el 8 de octubre de 1990, en distintas regiones del mundo y sin una explicación lógica. Siete de ellos son adoptados por un excéntrico millonario que los prepara para integrar un equipo de superhéroes: la Umbrella Academy. Ya en la adultez y distanciados entre sí, los hermanos Hargreeves deben reencontrarse tras la muerte de su ‘padre’ y enfrentar un inminente apocalipsis, mientras afloran secretos, traumas y tensiones familiares, conforme comparte la plataforma Hola.

