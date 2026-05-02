Por Redacción EC

A solo poco de celebrarse el Día de la Madre 2026, una de las festividades más universales, se busca rendir homenaje a aquellas mujeres que dan la vida por sus hijos y desempeñan un papel fundamental en la sociedad. Si bien es cierto, la fecha de esta conmemorativa efeméride varían según el país, pues en el caso de España se celebra cada primer domingo de mayo. De hecho, no siempre fue así, ya que en un inicio el día de la festividad era el 8 de diciembre, simultáneamente con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De esta manera, aprovechando esta celebración, los hijos suelen sorprender a sus madres con regalos, representaciones teatrales, canciones o simplemente frases especiales. Sin embargo, muy pocos conocen el origen de por qué esta festividad tiene actualmente una fecha establecida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.