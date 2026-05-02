A solo poco de celebrarse el Día de la Madre 2026, una de las festividades más universales, se busca rendir homenaje a aquellas mujeres que dan la vida por sus hijos y desempeñan un papel fundamental en la sociedad. Si bien es cierto, la fecha de esta conmemorativa efeméride varían según el país, pues en el caso de España se celebra cada primer domingo de mayo. De hecho, no siempre fue así, ya que en un inicio el día de la festividad era el 8 de diciembre, simultáneamente con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De esta manera, aprovechando esta celebración, los hijos suelen sorprender a sus madres con regalos, representaciones teatrales, canciones o simplemente frases especiales. Sin embargo, muy pocos conocen el origen de por qué esta festividad tiene actualmente una fecha establecida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA CADA PRIMER DOMINGO DE MAYO EL DÍA DE LA MADRE EN ESPAÑA?

El Día de la Madre tiene orígenes que se remontan a la antigüedad. Es decir, en el Imperio Romano, una de las primeras celebraciones se realizaba el 15 de marzo, mientras que en la Antigua Grecia se rendía culto a Rea, considerada madre de dioses como Zeus. Así, durante la Edad Moderna, la Iglesia Católica estableció la festividad el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, dedicada a la Virgen María, patrona de España. Con el tiempo, la efeméride cobró nuevo impulso en Estados Unidos, donde las activistas Julia Ward Howe y Anna Reeves Jarvis promovieron su instauración en homenaje a las madres afectadas por la guerra civil.

Asimismo, esta iniciativa derivó en que el presidente Woodrow Wilson oficializara su celebración el segundo domingo de mayo. De hecho, la decisión influyó también en otros países, como España, donde inicialmente se celebraba el 8 de diciembre. Sin embargo, con el tiempo, ambas efemérides se separaron y el Día de la Madre pasó a conmemorarse el segundo domingo de mayo. Eso no es todo, años después se realizó un nuevo ajuste y la fecha quedó fijada en el primer domingo de mayo hasta la actualidad, en concordancia con otros países de la región, conforme comparte el diario AS.

¿QUÉ PELÍCULAS VER EN EL DÍA DE LA MADRE 2026?

A continuación, te presentamos una lista con las mejores películas por el Día de la Madre que preparó el medio Infobae y toca diferentes temas de la maternidad: