La ingesta de desayunos compuestos por alimentos saludables y también bebidas calientes, representa un clásico en las mesas de las familias peruanas, resultando infaltable la presencia de aquella convertida en el primer producto agrícola de exportación a nivel nacional. Dada su importancia en cuanto a ventas se refiere, hoy llama la atención la realización del Expocafé 2025 contando con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y participación de marcas que durante 4 días te permitirán conocer y sobre sentir muy de cerca tanto el aroma como el sabor del ahora considerado beneficioso alimento.

EL EXPOCAFÉ 2025 QUE SE REALIZARÁ EN LIMA Y DURANTE 4 DÍAS, SEGÚN MINCETUR

Ad portas de culminar el año 2025, la realización de décimo cuarta edición de feria vinculada a dicho producto peruano, viene generando gran expectativa entre quienes disfrutan tomarlo, y más aún luego de confirmarse que estará llevándose a cabo en Lima.

Es de esta forma que el Expocafé abrirá nuevamente sus puertas, y ahora desde el Centro de Convenciones Casa Prado ubicado en el distrito de Miraflores, donde se reunirán productores, baristas, empresas y representantes del sector público y privado a fin de terminar participando como expositores, y también formando parte de los concursos preparados para la ocasión.

Según lo precisa el Mincetur mediante la viceministra Teresa Mera, esta feria nacional que organiza la Cámara Peruana de Café Y Cacao, pasará a llevarse a cabo entre el 27 y 30 de noviembre, fechas a partir de las cuales busca promoverse el consumo interno e impulsar su posicionamiento a nivel global.

Como parte de las actividades que figuran programadas para el Expocafé 2025, resulta importante destacar el retorno, y después de 2 años, del Concurso de Cafeterías Experience como competencia cuyo objetivo es terminar reuniendo a las mejores del país que deben demostrar creatividad hasta buena atención al cliente y propuesta basada en especialidades propias.

“Cada grano exportado refleja el arduo trabajo de muchas familias de caficultores de regiones como Cajamarca, Junín, San Martín y Amazonas, entre otras, así como de empresas exportadoras”, expresaba la funcionaria del Mincetur tras lanzamiento de evento donde informó también que “10 beneficiarios de la estrategia multisectorial Ruta Productiva Exportadora”, estarán presentes del 27 al 30 de noviembre en el Centro de Convenciones Casa Prado.

¿DÓNDE Y CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS PARA ASISTIR AL EXPOCAFÉ 2025?

Los amantes de tan afamado producto agrícola de exportación, hoy cuentan con la gran chance de disfrutar variadas presentaciones, y en vivo y en directo gracias a un Expocafé 2025 que promete además catas especializadas y campeonatos, charlas técnicas, talleres y paneles con expertos, y hasta espacios para la degustación puntual.

Con respecto a la venta de entradas, te contamos que mediante Joinnus puedes encontrar boletos desde los 12 soles, y también adquirir pack ascendente a los S/45 por asistencia durante los 4 días de feria.

En Av. 28 de Julio 878, Miraflores, hoy se ubica el Centro de Convenciones Casa Prado que del 27 al 30 de noviembre pasará a convertirse en el lugar que atraiga a quienes diariamente disfrutan del sabor y aroma ofrecido por parte de tan afamado producto peruano.