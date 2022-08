El Bono Invierno 2022, el sueldo mínimo y el IFE Laboral son tres de los beneficios sociales más esperados en Chile siguen generando muchas ansias a millones de chilenos, quienes esperan que a través de ellas, puedan aliviar la difícil situación económica en la que viven producto de la pandemia de COVID-19 y las diferentes crisis que azotan al país. Es por ello que en esta nota te explicaremos cuándo se pagan, cuáles son los montos; además de todo lo que debes conocer al respecto.

CÓMO VER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO INVIERNO DE CHILE

El inicio de los pagos del Bono Invierno de Chile inició este viernes 5 de agosto, de manera automática, según afirmaron autoridades de ese país.

Es importante recordar que para consultar si serás beneficiado con este subsidio, debes realizar la consulta en el portal de Chile Atiende, donde con el RUT del beneficiario, podrás conocer la fecha y forma de pago de todos los beneficios.

Es preciso recordar que los beneficiarios del Bono Invierno de Chile recibirán 120 mil pesos chilenos como alivio económico a propósito de la alza de precios de la canasta básica.

Por lo que no todos los chilenos recibirán este beneficio social, sino las familias que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad.

Además de ello, el abono se realizará por una única vez a las personas que cumplan con los requisitos legales. Este monto no es imponible ni tributable ni embargable y, por lo tanto, no está afecto a descuentos.

Lo último que se conoce respecto al Bono Invierno de Chile es que este subsidio es una suerte de alivio económico que no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

CÓMO VER SI SOY BENEFICIARIO DEL IFE LABORAL DE CHILE

El IFE Laboral es un beneficio que favorece a los trabajadores y trabajadoras que se empleen formalmente en el país. Las personas que postularon hasta el domingo 31 de julio pasado vienen recibiendo tres meses de pago, según hasta el momento se conoce.

Este subsidio, el IFE Laboral, otorga hasta tres meses de pago a quienes, como se menciona líneas arriba, se hayan inscrito dentro del plazo establecido siempre y cuando cumplan requisitos específicos.

Los requisitos para acceder al IFE Laboral, son los siguientes:

No tener una remuneración líquida superior a $1.140.000

Haber estado cesante durante el mes anterior a la postulación

Contar con nuevo contrato de trabajo.

Sobre el monto que recibirán los beneficiario se sabe que quien haya obtenido el apoyo entre el actual mes de agosto y septiembre de 2022, por su parte, tendrán derecho a recibir hasta dos y un mes de pago, respectivamente.

Respecto a cuándo se entregaría este beneficio social, el IFE Laboral, se irá haciendo entre los meses de agosto y septiembre de 2022, y posiblemente se extienda hasta el último trimestre del presente año, previa aprobación por el Congreso.

QUÉ SE SABE DEL SUELDO MÍNIMO DE CHILE

Este beneficio social que está destinado a millones de chilenos será otorgado al finalizar el 2022, según anuncio del nuevo Gobierno de turno encabezado por el presidente Gabriel Boric, un rostro joven que para muchos simboliza un radical cambio en la dirección en el país.

El sueldo mínimo de Chile, que será aumentado a todos los trabajadores y trabajadoras del país, espera llegar a $500.000 pesos chilenos, para ello se ha realizado un cronograma de aumentos paulatinos.

La primera etapa de este beneficio social ya se cumplió. El domingo 1 de mayo el salario ascendió de $350.000 a $380.000. Igual que el segundo incremento que también ya fue confirmado y se llevó a cabo el 1 de agosto.

Por lo tanto, hasta el momento no se conocen fechas oficiales sobre una nueva fecha para el aumento; sin embargo, según autoridades chilenas, esta sí se dará.