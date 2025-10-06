Tal como se esperaba, este lunes 6 de octubre se viene viviendo un panorama complicado en las calles de Lima y Callao debido al paro de transportistas. En este contexto, una de las dudas que tienen miles de compatriotas es no saber si mañana, martes 7 de octubre, continuará esta paralización. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta situación.

¿Mañana, 7 de octubre continuará el PARO de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe sobre la postura del GREMIO

Hasta el momento, los transportistas han reafirmado su decisión de seguir adelante con una serie de paros escalonados, como forma de exigir atención frente a la violencia que enfrentan. Denuncian que los asesinatos de conductores a manos de grupos dedicados a la extorsión continúan impunes y exigen acciones concretas.

Aunque el incidente ha generado preocupación, por ahora no existe una confirmación oficial sobre la posibilidad de un nuevo paro este 7 de octubre. Sin embargo, el gremio se encuentra evaluando la situación y se espera que en las próximas horas anuncie una decisión al respecto.

De acuerdo con Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional del Transporte, entrevistado en América Noticias, en caso de que se retome la paralización este martes, participarían los mismos sectores que se sumaron a la jornada de hoy: el Cono Norte, Cono Sur y Cono Este de la ciudad.

Qué motivó la paralización

El asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa (conocida como “El Triángulo”), fue el detonante. El trabajador fue atacado mientras cumplía con su ruta, generando conmoción entre sus compañeros y vecinos. Ojeda sostuvo que este hecho representa el punto de quiebre para un sector que “ya no soporta la indiferencia del Estado”.

Según explicó, los transportistas sienten que los avances en materia de seguridad son mínimos, pese a las reuniones sostenidas con el Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior. “La situación no mejora, y la gente trabaja con miedo”, advirtió el dirigente, insistiendo en que los homicidios y asaltos se han vuelto frecuentes en distintas zonas de Lima.

Qué zonas de Lima y Callao se verán afectadas

El paro abarcará principalmente los conos norte, sur y este de Lima, aunque se espera que el impacto alcance a toda la capital y al Callao. Cientos de vehículos de transporte urbano no circularán desde la medianoche del lunes, por lo que miles de usuarios podrían verse afectados en sus traslados hacia centros laborales y educativos.