Una nueva obra en el sector salud se espera terminar para brindar el mejor servicio con infraestructura de más alto nivel. En los próximos años, alrededor de 200,000 personas que viven en Manchay, Pachacámac y Cieneguilla podrán acceder a servicios de salud especializados sin tener que desplazarse a otros distritos de la capital. Asimismo, la medida busca acercar la atención médica a zonas que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de prestaciones. Además de ampliar la cobertura sanitaria, esta nueva infraestructura contribuirá a reducir la saturación de otros centros de la red pública. Al mismo tiempo, permitirá que miles de familias dejen de realizar largos traslados para recibir atención de alta demanda, facilitando un acceso más rápido y cercano a servicios esenciales. Este proyecto genera expectativas en la población limeña.

¿Cómo será este nuevo hospital que está en marcha en sus construcciones y con qué características cuenta?

El futuro Hospital Papa Francisco, promovido por el Ministerio de Salud (Minsa), busca transformar la atención médica en Lima Este mediante una infraestructura moderna, equipada con tecnología de última generación y diseñada para resistir sismos. Su capacidad asistencial permitirá atender a un mayor número de pacientes en una de las zonas de mayor expansión urbana. El establecimiento será de categoría II-1 y contará con 110 camas de hospitalización, además de áreas de emergencia, quirófanos, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes. También estará equipado con tecnología médica avanzada como tomógrafo, ecógrafos, equipos de rayos X, mamógrafo y densitómetro óseo, junto con ambulancias que reforzarán la atención de urgencias. En conjunto, esta infraestructura está orientada a mejorar significativamente la respuesta sanitaria en una zona que continúa creciendo de manera acelerada, donde la demanda de servicios médicos se ha incrementado en los últimos años.

La obra tendrá una construcción antisísmica que será muy segura para todos los que estén dentro del hospital

Vladimir Flores, coordinador de obras del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), explicó a Andina que el diseño del futuro hospital incorpora sistemas que le permitirán mantenerse operativo incluso frente a sismos de gran intensidad. Según detalló, estos mecanismos buscan garantizar que los servicios esenciales continúen funcionando en situaciones de emergencia. El especialista precisó que los aisladores sísmicos absorben y reducen el impacto de las ondas generadas por un terremoto, evitando que el movimiento del suelo se transmita directamente a la estructura del edificio. “Los aisladores disipan las ondas sísmicas y separan el movimiento del terreno de la estructura, lo que garantiza la continuidad de las actividades críticas”, indicó. Asimismo, señaló que las evaluaciones efectuadas tras los últimos movimientos sísmicos registrados en Lima confirmaron el correcto desempeño de estos dispositivos, ya que no presentaron deformaciones ni desplazamientos. Estos resultados respaldan la capacidad del futuro hospital para conservar su funcionamiento cuando más se necesite.

Conoce para cuándo estará lista la obra que ya empieza avanzarse rápidamente en ser un establecimiento con mayor capacidad

Según el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), entidad ejecutora del Ministerio de Salud (Minsa), el Hospital Papa Francisco tiene prevista su culminación para enero de 2029, luego de 42 meses de trabajos. Una vez finalizado, este moderno establecimiento fortalecerá la atención especializada en Lima Este y mejorará el acceso a los servicios de salud para miles de ciudadanos. La construcción ya supera el 21 % de avance, por encima de lo previsto en el cronograma inicial. Más de 300 trabajadores participan diariamente en la obra, que incluye el Pabellón A, destinado a laboratorios, diagnóstico y hospitalización. Además, para finales de este año se espera completar más del 90 % de las estructuras de los pabellones A, G y H, mientras que en los próximos días se instalará un puente metálico en el bloque principal.