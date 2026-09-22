Deku y Bakugo encabezan el anuncio del proyecto más ambicioso de la saga: descubre los primeros detalles del evento de dos días que despedirá los 10 años de historia de "My Hero Academia". (Foto: Bones)
Deku y Bakugo encabezan el anuncio del proyecto más ambicioso de la saga: descubre los primeros detalles del evento de dos días que despedirá los 10 años de historia de "My Hero Academia". (Foto: Bones)
Por Paolo Valdivia

El anime de “My Hero Academia” se prepara para despedir las celebraciones de su 10.º aniversario a lo grande. Toho Animation ha anunciado oficialmente el “MHA ULTRA EXPO”, un megaevento presencial que promete reunir a la comunidad global de héroes y convertirse en la convención temática más ambiciosa jamás realizada para una sola franquicia de anime.

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