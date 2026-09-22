El anime de “My Hero Academia” se prepara para despedir las celebraciones de su 10.º aniversario a lo grande. Toho Animation ha anunciado oficialmente el “MHA ULTRA EXPO”, un megaevento presencial que promete reunir a la comunidad global de héroes y convertirse en la convención temática más ambiciosa jamás realizada para una sola franquicia de anime.

A continuación, te contamos todos los detalles confirmados, fechas, ubicación y qué se espera de esta cita histórica.

¿Qué es el “MHA ULTRA EXPO”?

El “MHA ULTRA EXPO” es el evento de cierre de las celebraciones por el décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (My Hero Academia The Animation 10th Anniversary).

Tras una década de emisión, películas de taquilla mundial y un impacto cultural global, el equipo de producción organizará esta convención masiva para homenajear el legado de la obra creada por Kohei Horikoshi y agradecer el apoyo de los fanáticos a lo largo de los años.

Fecha y lugar del evento en Japón

El evento se celebrará durante un fin de semana completo en una de las sedes de convenciones más importantes de Japón:

Fechas: 17 y 18 de abril de 2027.

17 y 18 de abril de 2027. Ubicación: Centro de convenciones Makuhari Messe , ubicado en Chiba (área metropolitana de Tokio).

Centro de convenciones , ubicado en Chiba (área metropolitana de Tokio). Espacios reservados: Ocupará el Event Hall principal para los paneles en vivo, además de los pabellones de exhibición 2 y 3.

La magnitud del recinto confirma la escala del proyecto, diseñado para recibir a decenas de miles de asistentes en simultáneo.

El “evento más grande en la historia del anime”

La franquicia ha promocionado el “MHA ULTRA EXPO” como el evento presencial dedicado a un solo anime más grande jamás producido. A diferencia de las habituales presentaciones de una sola jornada en teatros o salones de eventos, el ULTRA EXPO abarcará dos días de actividades ininterrumpidas en múltiples pabellones gigantescos.

El anuncio oficial se realizó durante una transmisión especial en vivo presentada por los actores de voz (seiyuus) Daiki Yamashita (voz de Izuku Midoriya / Deku) y Nobuhiko Okamoto (voz de Katsuki Bakugo), generando una enorme repercusión en redes sociales a nivel internacional.

Qué esperar del “MHA ULTRA Expo”: Actividades y contenido

Aunque el programa detallado se irá revelando progresivamente, el formato del evento y la disposición del recinto anticipan las siguientes atracciones:

Escenario Principal (Event Hall): Paneles en vivo con el elenco de actores de voz originales, actuaciones musicales y posibles anuncios sobre el futuro de la franquicia.

Paneles en vivo con el elenco de actores de voz originales, actuaciones musicales y posibles anuncios sobre el futuro de la franquicia. Exhibición de arte y producción: Galerías dedicadas a la evolución de la animación por parte del estudio BONES, bocetos originales, materiales de producción y maquetas a escala.

Galerías dedicadas a la evolución de la animación por parte del estudio BONES, bocetos originales, materiales de producción y maquetas a escala. Mercancía exclusiva: Tiendas oficiales con productos de edición limitada conmemorativos del 10.º aniversario.

Tiendas oficiales con productos de edición limitada conmemorativos del 10.º aniversario. Zonas fotográficas y cosplays: Espacios interactivos diseñados para recrear momentos icónicos de la serie y recibir a la comunidad de cosplay.

Información sobre entradas y cobertura internacional

Los detalles específicos sobre la compra de boletos, el sistema de lotería para residentes y extranjeros, y la posible transmisión en línea (livestreaming) para el público internacional se anunciarán en los canales oficiales de “My Hero Academia”.

Para los seguidores de la serie que planeen viajar a Japón, se recomienda estar atentos a las publicaciones del sitio web oficial del 10.º aniversario y sus cuentas en redes sociales.