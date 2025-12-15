El 2026 está a la vuelta de la esquina, y muchos peruanos se preparan para celebrar con bombos y platillos un nuevo año. De hecho, durante este mes muchos aprovechan las promociones y ofertas para adquirir regalos y productos para la cena de estas emotivas festividades, lo que se refleja en la aglomeración de los principales centros de venta del país. Ante este panorama, el tiempo se convierte en uno de los factores más escasos para las personas, por lo que muchos se preguntan cuáles son los feriados y días no laborables que restan en diciembre 2025. Esto permitirá que, tanto trabajadores del sector público y privado, realicen sus últimas actividades o puedan disfrutar de varios días de descanso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES DE DICIEMBRE 2025?

Según el calendario peruano, diciembre es considerado como una de las temporadas con más días de descanso para los peruanos. De hecho, a inicios de mes, miles de trabajadores del sector público y privado disfrutaron de un feriado largo los días 8 y 9 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho. Asimismo, el siguiente día inhábil en el país será este jueves 25 correspondiente a las celebraciones de Navidad, mientras que el viernes 26 será considerado como día no laborable, medida exclusiva para los servidores estatales. Además, se determinó que el viernes 2 de enero de 2026 también sea día no laborable a nivel nacional. En este caso, las entidades del Estado deberán programar las horas a recuperar para este grupo de trabajadores; a su vez, los que están bajo el régimen privado, la medida quedará sujeta a acuerdos entre empleador y trabajador.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.