El mágico universo de C. S. Lewis está de regreso en las pantallas de todo el mundo. Netflix y Sony Pictures han presentado de forma oficial el primer tráiler de “Narnia: El sobrino del mago” (The Magician’s Nephew), la ambiciosa producción cinematográfica adaptada y dirigida por la nominada al Óscar Greta Gerwig. Esta entrega promete redefinir la franquicia de la mano de una narrativa envolvente que explora la génesis, el nacimiento y los primeros secretos de la emblemática tierra fantástica.

La película se posiciona como uno de los estrenos cinematográficos más esperados de la década, invitando tanto a los nostálgicos del libro de 1955 como a nuevas generaciones a descubrir cómo se abrieron los primeros portales entre nuestro planeta y el mundo fantástico.

Tráiler oficial

Sinopsis de “Narnia: El sobrino del mago”

Basada en la célebre novela homónima de C. S. Lewis publicada originalmente en 1955, la historia nos traslada al Londres de la época victoriana. La trama sigue las peripecias de dos niños vecinos, Digory Kirke y Polly Plummer, quienes son impulsados a través de unos anillos mágicos creados por el excéntrico tío de Digory.

Al atravesar estos portales, los jóvenes descubren un lugar intermedio conocido como el Bosque entre los Mundos, una encrucijada llena de estanques que conducen a realidades paralelas. Su viaje de exploración desencadena accidentalmente el despertar de una antigua y peligrosa amenaza en el mundo agonizante de Charn, al tiempo que presencian el nacimiento de Narnia mediante el canto épico del gran león Aslan.

Reparto y personajes principales

El largometraje reúne a un elenco estelar que combina talentos emergentes con destacadas figuras de Hollywood:

David McKenna como Digory Kirke : El joven valiente cuya curiosidad y amor por su madre enferma lo impulsan a aventurarse a través de dimensiones desconocidas.

como : El joven valiente cuya curiosidad y amor por su madre enferma lo impulsan a aventurarse a través de dimensiones desconocidas. Beatrice Campbell como Polly Plummer : La fiel amiga y vecina de Digory, cuya cautela y astucia equilibran las decisiones del grupo.

como : La fiel amiga y vecina de Digory, cuya cautela y astucia equilibran las decisiones del grupo. Emma Mackey como Jadis (La Bruja Blanca) : La soberana del extinto mundo de Charn, una hechicera despiadada y ambiciosa que busca extender su dominio a nuevos reinos.

como : La soberana del extinto mundo de Charn, una hechicera despiadada y ambiciosa que busca extender su dominio a nuevos reinos. Carey Mulligan como Mabel Kirke : La abnegada madre de Digory.

como : La abnegada madre de Digory. Daniel Craig como El Tío Andrew : El manipulador y ambicioso tío de Digory, cuyas imprudentes investigaciones con la magia desencadenan la aventura.

como : El manipulador y ambicioso tío de Digory, cuyas imprudentes investigaciones con la magia desencadenan la aventura. Meryl Streep : Prestando su voz e interpretación a un personaje clave dentro de la jerarquía celestial y mística del universo narrativo.

: Prestando su voz e interpretación a un personaje clave dentro de la jerarquía celestial y mística del universo narrativo. Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough y Susan Wokoma integran el reparto secundario en roles fundamentales que darán vida a las creaturas y habitantes primigenios de esta historia.

Ficha técnica de la película

Título original: The Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew

Título en español: Narnia: El sobrino del mago

Dirección: Greta Gerwig

Greta Gerwig Guion: Greta Gerwig (basado en la novela de C. S. Lewis)

Greta Gerwig (basado en la novela de C. S. Lewis) Compañías productoras: Netflix, Sony Pictures Entertainment

Netflix, Sony Pictures Entertainment Música original: Mark Ronson y Andrew Wyatt

Mark Ronson y Andrew Wyatt Supervisión musical: George Drakoulias

George Drakoulias Distribución cinematográfica: Sony Pictures Releasing

Sony Pictures Releasing Género: Fantasía, aventura, drama familiar

Fantasía, aventura, drama familiar País de origen: Estados Unidos / Reino Unido

Greta Gerwig, aclamada por producciones de gran impacto crítico y comercial, asume este nuevo desafío creativo buscando profundizar en las capas emocionales y filosóficas de la obra de Lewis. Su adaptación no solo resalta la espectacularidad visual, sino también la humanidad de los personajes jóvenes frente al asombro y la tentación.

En el apartado sonoro, la dupla conformada por Mark Ronson y Andrew Wyatt está a cargo de la banda sonora original. Respaldados por la supervisión de George Drakoulias, el equipo promete un paisaje auditivo único que acompañará los momentos más emotivos de la creación de Narnia.

Fecha de estreno y formatos especiales

La fecha oficial de estreno de “Narnia: El sobrino del mago” en salas de cine de todo el mundo está programada para el 11 de febrero de 2027. Además, la producción contará con funciones especiales de preestreno exclusivo en formato IMAX a partir del 10 de febrero de 2027, brindando una experiencia inmersiva para los espectadores que deseen disfrutar de este espectáculo visual en la pantalla más grande posible.