La icónica obra de C. S. Lewis cobra vida en la pantalla grande bajo la visión de la cineasta nominada al Óscar. Explora el origen del mundo fantástico, la llegada de la Bruja Blanca y todos los detalles del elenco estelar que llegará a las salas en febrero de 2027. (Foto: Sony)
La icónica obra de C. S. Lewis cobra vida en la pantalla grande bajo la visión de la cineasta nominada al Óscar. Explora el origen del mundo fantástico, la llegada de la Bruja Blanca y todos los detalles del elenco estelar que llegará a las salas en febrero de 2027. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

El mágico universo de C. S. Lewis está de regreso en las pantallas de todo el mundo. Netflix y Sony Pictures han presentado de forma oficial el primer tráiler de “Narnia: El sobrino del mago” (The Magician’s Nephew), la ambiciosa producción cinematográfica adaptada y dirigida por la nominada al Óscar Greta Gerwig. Esta entrega promete redefinir la franquicia de la mano de una narrativa envolvente que explora la génesis, el nacimiento y los primeros secretos de la emblemática tierra fantástica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.