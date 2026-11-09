El espíritu de la Navidad comienza a sentirse mucho antes de que llegue diciembre. Las calles se llenan de luces, los comercios preparan sus campañas especiales y las familias empiezan a coordinar los encuentros que marcan una de las temporadas más esperadas del año. Entre regalos, cenas y reuniones, hay un detalle que muchos quieren conocer con anticipación: qué día tendrán que reservar para celebrar esta famosa fiesta en 2026. Para quienes ya están haciendo planes, hay una fecha que conviene apuntar desde ahora. En Perú, la Navidad se celebrará el viernes 25 de diciembre de 2026. Esto significa que la festividad llegará al cierre de la semana laboral y permitirá a muchas personas organizar sus actividades con tiempo, especialmente si desean viajar, reunirse con familiares o disfrutar de unos días de descanso.

¿Qué día de la semana será Navidad 2026 en Perú?

El calendario ya tiene una respuesta: el 25 de diciembre de 2026 será viernes. Como ocurre cada año, esta jornada estará dedicada a una de las celebraciones más representativas del mundo, en la que millones de personas se reúnen para compartir momentos especiales y mantener vivas sus tradiciones.

La fecha también permite anticipar cómo podrían distribuirse las actividades durante esos días. Al coincidir con el viernes, muchas familias podrán organizar sus reuniones desde la víspera, mientras que otras aprovecharán el fin de semana para prolongar los encuentros y realizar actividades pendientes.

¿Cuándo se celebra Nochebuena en 2026?

La celebración comenzará desde el jueves 24 de diciembre, fecha conocida como Nochebuena. Durante esa jornada, es habitual que los hogares peruanos se preparen para recibir la medianoche con una cena especial, intercambiar obsequios y compartir con sus seres queridos.

En distintas regiones del país, las costumbres pueden variar, pero el sentido de la reunión permanece: reencontrarse con familiares y amigos, preparar platos tradicionales y disfrutar de una noche que tiene un significado especial para muchas personas. Por ello, conocer con anticipación el calendario permite coordinar horarios, compras y desplazamientos.

¿El 25 de diciembre será feriado en Perú?

El viernes 25 de diciembre es un feriado nacional en Perú por Navidad. Esta condición alcanza tanto al sector público como al privado, de acuerdo con el calendario oficial de días no laborables y feriados. Por ese motivo, los trabajadores podrán contar con una jornada de descanso remunerado, conforme a las disposiciones laborales vigentes.

Sin embargo, quienes deban cumplir funciones durante esta fecha deben tener en cuenta las reglas correspondientes al trabajo en feriados. La legislación contempla condiciones específicas para el pago cuando se labora sin descanso sustitutorio, por lo que conviene revisar las disposiciones aplicables a cada caso.

¿Cómo aprovechar el fin de semana de Navidad 2026?

Al caer viernes, la festividad permitirá enlazar el descanso navideño con el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre. Esta distribución representa una oportunidad para quienes desean realizar un viaje corto, visitar a familiares que viven en otras ciudades o simplemente dedicar más tiempo a sus actividades personales.

También será una buena ocasión para evitar las compras de último momento y preparar con anticipación los detalles de la celebración. Desde organizar la cena hasta coordinar los encuentros familiares, tener presente que Navidad 2026 será viernes ayudará a distribuir mejor las tareas y disfrutar de una fecha que, para muchos, representa mucho más que un día libre: es una oportunidad para compartir, agradecer y volver a encontrarse.