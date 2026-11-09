Por Redacción EC

El espíritu de la Navidad comienza a sentirse mucho antes de que llegue diciembre. Las calles se llenan de luces, los comercios preparan sus campañas especiales y las familias empiezan a coordinar los encuentros que marcan una de las temporadas más esperadas del año. Entre regalos, cenas y reuniones, hay un detalle que muchos quieren conocer con anticipación: qué día tendrán que reservar para celebrar esta famosa fiesta en 2026. Para quienes ya están haciendo planes, hay una fecha que conviene apuntar desde ahora. En Perú, la Navidad se celebrará el viernes 25 de diciembre de 2026. Esto significa que la festividad llegará al cierre de la semana laboral y permitirá a muchas personas organizar sus actividades con tiempo, especialmente si desean viajar, reunirse con familiares o disfrutar de unos días de descanso.

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