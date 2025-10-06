A diario, los choferes de diversas empresas de transporte público son víctimas de feroces ataques por parte de extorsionadores, como una forma de intimidarlos y mantenerlos bajo su control. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), un total de 65 conductores de transporte urbano han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025, una cifra que refleja la vulnerabilidad del gremio frente a las bandas criminales. En ese contexto, anunciaron un paro durante 24 horas este 6 de octubre en Lima y Callao, con el objetivo de que sean escuchados por el Gobierno. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que tomó una medida ante lo anunciado. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES EN LOS COLEGIOS TRAS EL ANUNCIO DEL PARO ESTE 6 DE OCTUBRE?

En medio de la ola de criminalidad que afecta a la capital peruana, los conductores de transporte público se han convertido en las principales víctimas, pues viven atemorizados por las constantes extorsiones. Ante esta situación, el gremio de transportistas anunció un nuevo paro para este lunes 6 de octubre, con el objetivo de exigir a las autoridades acciones firmes contra las bandas delictivas. Ante la ausencia de buses, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), informó que las clases se desarrollarán de manera remota para Lima y Callao.

“La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), comprometida con el bienestar de la comunidad educativa, ha dispuesto que, ante la situación de movilidad del día de mañana, 6 de octubre, las clases en las instituciones educativas se desarrollarán en la modalidad remota. La DRELM monitoreará y coordinará, de forma permanente, con las instancias correspondientes para adoptar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de nuestros alumnos, docentes y personal administrativo”, indica el comunicado en sus plataformas oficiales.

¿QUÉ UNIVERSIDADES SUSPENDERÁN SUS CLASES PRESENCIALES TRAS EL ANUNCIO DEL PARO DE TRANSPORTISTAS?

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los alumnos y garantizar condiciones más seguras para el estudio, diversas universidades peruanas han informado que suspenderán sus clases presenciales debido al nuevo paro de transportistas programada para este lunes 6 de octubre, mientras que otras desarrollarán con normalidad. Este es el caso de la Universidad del Pacífico que anunció, a través de un comunicado, que sus exámenes parciales se llevarán a cabo presencialmente. Aunque dicha casa de estudio mencionó que ante posibles inconvenientes en la movilidad el estudiante podrá solicitar la reprogramación de la prueba sin ningún costo en el DAAR.

En esa misma línea, la Universidad de Lima comunicó que sus actividades académicas se desarrollarán con normalidad, aunque para su personal administrativo tendrán cierta tolerancia, conforme lo estableció el Gobierno. Sin embargo, la situación es distinta para otras instituciones superiores, como la Universidad Nacional del Callao que informó a sus alumnos y docentes que sus clases se realizarán de manera virtual. Además, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) indicó que sus actividades académicas se realizarán virtualmente, mientras que en el caso de las prácticas y laboratorios serán reprogramadas. Por otro lado, las otras universidades que anunciaron la suspensión de sus clases presenciales son: