Octubre 2025 no solo ha traído diversas celebraciones cívicas y religiosas, como la procesión del Señor de los Milagros y el Combate de Angamos, sino también días de descanso. Esto ha sido aprovechado por miles de peruanos para escaparse de la rutina, tanto del trabajo como académico, dirigiéndose a diversas zonas turísticas. Sin embargo, en medio de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween este 31 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció, conforme su calendario oficial de actividades, que no se suspenderán las clases escolares durante estas fechas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ NO SE SUSPENDERÁN LAS CLASES ESCOLARES ESTE 30 Y 31 DE OCTUBRE?

Antes de detallar las razones por las que no se suspenderán las clases este viernes 31 de octubre, es importante recordar que en esta fecha se celebran el Día de la Canción Criolla y Halloween, dos festividades ampliamente disfrutadas por niños y jóvenes. Es así que, siguiendo el calendario oficial de actividades del Ministerio de Educación, se determinó que los días jueves 30 y viernes 31 de octubre se desarrollarán las clases con normalidad.

El Ministerio de Educación estableció que el 30 y 31 de octubre se desarrollarán las clases con normalidad.

De hecho, según el calendario peruano, establece que estas fechas no son consideradas como feriados, por lo que, tanto colegios públicos como privados, deberán realizar sus actividades académicas en todo el país. No obstante, es importante mencionar que estas festividades son aprovechadas por estas instituciones educativas para llevar a cabo presentaciones, exposiciones, actividades culturales y más.

¿CÓMO DENUNCIAR FALTAS GRAVES COMETIDAS POR UN DOCENTE, SEGÚN MINEDU?

El jefe de la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del Ministerio de Educación (Minedu), Andrés Izaguirre, brindó una entrevista para la Agencia Andina, donde explicó que los padres de familia y estudiantes tienen toda la facultad de denunciar alguna falta grave, como acoso sexual, abuso de autoridad o faltas éticas, cometido por algún docente de la institución. Según el funcionario público, en caso de que opten por un proceso administrativo, se debe informar sobre lo ocurrido dentro de las primeras 24 horas de lo ocurrido y luego realizar la denuncia por medio de un oficio al director del colegio.

Luego de que el centro educativo conozca sobre el caso deberán presentarlo a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se tomen las medidas correspondientes, como la separación preventiva del profesor. A su vez, el hecho debe notificarse al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones del caso. Por otro lado, si se decide realizar la denuncia judicialmente, la Fiscalía debe recibir el expediente o documentos de lo sucedido con el objetivo de que se inicie con las diligencias. De esta manera, si se determina la culpabilidad, el docente recibirá un “bloqueo” de sus funciones.